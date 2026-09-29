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Lidskoprávní organizace apelují na Babiše: Zrušte jmenování Kuchařové či Kříže

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  11:26aktualizováno  11:26
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Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová | foto: Greta Konečná Blumajerová

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Organizace na ochranu lidských práv vyzvaly premiéra Andreje Babiše, aby zrušil jmenování právníka protipotratového Hnutí pro život Jakuba Kříže, zastánce zákazu medicínské změny pohlaví Daniela Blacka a někdejší Miss World Taťány Kuchařové do Rady vlády pro lidská práva. Poukazují na jejich přístup k právům menšin či žen.

Organizace varují před oslabováním odbornosti poradního sboru a obávají se omezování už dosažených práv. Zástupci a zástupkyně organizací to uvedli v úterní tiskové zprávě, kterou ČTK zaslala organizace Amnesty International (AI).

Z vládních lidskoprávních rad rezignovalo na konci června pět desítek expertek a expertů kvůli přesunu agendy z úřadu vlády pod tři ministerstva. Obávali se oslabení tématu a odklonu od ochrany zranitelných. Kabinet minulé pondělí tři rady doplnil.

Do Rady vlády pro lidská práva jmenoval sedm lidí, mezi nimi Kříže, Blacka a Kuchařovou. Podle Deníku N o jejich výběru nevěděla ani vládní zmocněnkyně pro lidská práva a šéfka poslaneckého klubu ANO Taťána Malá. Rada by se měla v novém složení sejít poprvé 30. září.

„Z poradního orgánu vlády pro lidská práva se nesmí stát platforma pro osekávání svobod a rušení již zavedených práv,“ uvedly organizace. Patří mezi ně Amnesty International, iniciativa Jsme fér a Prague Pride na podporu lidí LGBTQ+, Trans*parent na pomoc translidem a Česká ženská lobby, která zastřešuje desítky organizací na ochranu práv žen, dětí, rodin a lidských práv.

„Vyzýváme premiéra Andreje Babiše jako předsedu rady, aby se s jejich činností (trojice nových členů) detailně seznámil a jmenování zrušil,“ píšou zástupci organizací.

Podle organizací Kříž vystupuje proti zrovnoprávnění queer lidí, usiluje o plošný zákaz interrupcí, odmítá zákaz fyzických trestů u dětí či prosazoval přednost zpovědního tajemství před povinností ohlásit zneužívání či znásilnění.

Black, který podstoupil změnu pohlaví a prošel pak zpětným zákrokem, je pro zákaz operací. Kuchařová prokázala nepochopení lidských práv a absenci citlivosti vůči zranitelným, když při svém rozvodu využila queer téma, uvedly organizace.

„Chceme-li větší pluralitu, v Česku je dost odborníků a odbornic s reálnou expertizou, a to klidně i z církevního prostředí, konzervativnějších kruhů nebo akademie. Pokud vládě budou radit tito lidé, dává tím premiér najevo, že mu nezáleží na bezpečí žen, ani dětí ohrožených zneužíváním v církvi,“ uvedla šéfka organizace Konsent Johanna Nejedlová.

Podle Karla Nodese z AI představuje jmenování trojice po přesunu agendy a odchodu expertek a expertů další článek z řetězce kroků, které českou lidskoprávní strukturu oslabují. „Nyní vidíme obsazování klíčového poradního orgánu vlády lidmi, jejichž dosavadní veřejné působení vyvolává vážné otázky ve vztahu k právům žen, LGBTQ+ lidí a dalších menšin.

Máme obavu, že Česká republika vstupuje na cestu eroze lidskoprávních standardů, kdy se ochrana práv nezhoršuje jedním dramatickým rozhodnutím, ale sérií dílčích kroků,“ uvedl Nodes.

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