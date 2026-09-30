Budu hlasovat podle selského rozumu, řekla Kuchařová. Nové členy rady kritizuje i Malá

Kříž před jednáním pro iDNES.cz uvedl, že se na první schůzi nechystá s žádným konkrétním tématem. „Jdu tam s batohem a vytištěným programem jednání,“ řekl. Na kritiku svého jmenování reagoval tím, že se lidskými právy zabývá dlouhodobě. „Zabývám se lidskými právy 20 let. Téma lidských práv je moje téma, takže já se cítím dostatečně kvalifikovaný,“ podotkl.
Jako jeden z příkladů uvedl případ Roberta Tempela, kterému se podle svých slov dlouhodobě a bezplatně věnoval během výkonu trestu. „Nakonec soudní soustava uznala, až po zásahu Evropského soudu pro lidská práva, kde jsem ho zastupoval, že byl protiprávně přes deset let držen ve vězení,“ uvedl Kříž.
Jmenování právníka spojeného s protipotratovým Hnutím pro život Jakuba Kříže, odpůrce medicínské tranzice Daniela Blacka, a někdejší Miss World Taťány Kuchařové do Rady vlády pro lidská práva v posledních dnech kritizovaly lidskoprávní organizace. Ty v úterý vyzvaly premiéra Andreje Babiše, aby jejich jmenování zrušil.
Poukazují především na jejich postoje k právům žen, LGBTQ+ lidí a dalších menšin. Křížovi vytýkají mimo jiné postoje k interrupcím, právům queer lidí či tělesným trestům dětí. U Blacka kritika směřuje především k jeho postoji k medicínské tranzici. U Kuchařové organizace zpochybňují její citlivost k lidskoprávním otázkám v souvislosti s její někdejší veřejnou komunikací během rozvodového sporu.
Kříž ve středu pro iDNES.cz potvrdil svůj postoj k manželství stejnopohlavních párů. Na otázku, zda je podle něj jejich manželství lidským právem, odkázal na Evropský soud pro lidská práva. „Já souhlasím s názorem Evropského soudu pro lidská práva, který říká, že není,“ poznamenal.
Na kritiku týkající se tělesných trestů dětí ale reagoval, že se k tématu podle svých slov nikdy nevyjadřoval. „To není moje téma. Nevím, kde se ta kritika vzala,“ řekl.
Nová členka rady, někdejší Miss World Taťána Kuchařová, před jednáním na dotaz, zda se svými zkušenostmi do rady patří, uvedla, že za ní stojí 18 let práce. Konkrétní zkušenosti, které ji podle ní pro členství kvalifikují, ale nerozvedla. „Poslechnu si to a budu hlasovat podle svého svědomí, srdce a selského rozumu,“ řekla. Na další otázky týkající se kontroverze kolem nových členů už před začátkem jednání neodpověděla.
Nejsou to lidé, které bych doporučila, říká Malá
Zmocněnkyně vlády pro lidská práva Taťána Malá před jednáním uvedla, že nové členy do rady sama nedoporučovala a o jejich výběru nevěděla. Rozhodnutí však respektuje. „Nejsou to lidé, které já bych do té rady doporučila. Nicméně se volalo po pluralitě názorů, tak je tam teď máme,“ řekla. Skutečnost, že sama není příznivkyní nových členů, podle ní neznamená, že v radě nemohou zasedat.
Na dotaz, zda jejich působení není v rozporu s posláním rady, která se zabývá lidskými právy, Malá odpověděla, že noví členové zastávají jiné názory. „Já se jich nechci zastávat, protože to opravdu nejsou lidi, za které bych kopala. Na druhou stranu je prostě pravda, že ta rada vlády bude barevná,“ řekla. Dva z nových členů podle ní považuje za „kontroverzní významně“.
Malá zároveň uvedla, že jako zmocněnkyně má poradní hlas a vývoj chce sledovat. „Uvidíme, jak to bude fungovat,“ dodala.
Nové složení rady komentovala také její členka a výkonná ředitelka organizace Díky, že můžem Bára Stárek. Připomněla, že v posledním půlroce z rad vlády odešla řada expertů. Současně ale zdůraznila, že vláda má právo své poradní orgány personálně obsazovat. „Tohle je rozhodnutí vlády a už je na nás, jak se k tomu postavíme,“ řekla.
Stárek by se podle svých slov chtěla nových členů přímo zeptat, proč byli do rady vybráni. „Ráda bych se zeptala na odůvodnění, proč tam vlastně jsou. Protože to je i něco, co se nám vlastně v tuhle chvíli nedostalo. A myslím si, že je důležité začít touhle konverzací,“ řekla.
Premiér Andrej Babiš (ANO) je předsedou Rady vlády pro lidská práva, vláda tak minulý týden schválila jeho návrh na složení rady. Do výběru ale podle Deníku N zasahovala především Natálie Vachatová, která působí jako poradkyně Babiše pro otázky svobody projevu.