Soud uložil Březinovi v lihové kauze celníků 14 let vězení, většinu už si odpykal

Spolu s Březinou dnes byli odsouzeni i bývalí celníci Světlana Ťavodová a František Podešva, odsouzen byl také Ivan Kovářík, někdejší správce Březinových nemovitostí. Tresty jsou podmíněné i nepodmíněné.

Dokazování bylo rozsáhlé. Soud se při svém rozhodování podle předsedy senátu Pavla Dvorského mimo jiné opíral o výpověď Tomáše Březiny, Radkova bratra, který byl též členem zločinecké skupiny. Z obžalovaných k soudu přišli jen Kovářík s Březinou, který je na svobodě od května.

Rozsudek není pravomocný. Státní zástupce Radim Obst a Březina si ponechali lhůtu pro případné odvolání, Kovářík se práva na odvolání vzdal.

Kauza vynášení informací z Celní správy lihové mafii spadá do let 2004 až 2012. Březina i celníci vinu odmítli. Kovářík se přiznal k předávání peněz jednomu už dříve odsouzenému celníkovi. Kontakty s ním připustil i Březina, uvedl, že od něj informace měl a už se k tomu doznal v hlavní větvi lihové kauzy.

Celníci, kteří s ním byli obžalováni nyní, však podle něj byli obelstěni. Za zneužití pravomoci úřední osoby a veřejného činitele a účastenství na nich, podplacení, přijetí úplatku, účast na organizované zločinecké skupině a další trestné činy a přečiny obžalovaným hrozilo až 16 let vězení.

Březina čekal nižší trest

Březina a Kovářík byli podle vyjádření žalobce za účast na organizované zločinecké skupině už v minulosti odsouzeni, čímž se Březina také hájil. Uložený trest je vyšší, než Březina čekal.

„Za skutky, ke kterým jsem se v podstatě do určité míry doznal už v roce 2014 a souhlasil jsem tady s nimi u soudu, jsem byl odsouzen. A za skutky, s kterými jsem nesouhlasil, které nebyly pravdivé, jsem odsouzen nebyl. Takže z mého pohledu až na trest, očekával jsem, že bude mírnější, tak to dopadlo, tak jak to dopadnout mělo,“ řekl médiím Březina.

Státní zástupce považuje trest uložený Březinovi za uspokojivý. „Byť byl navrhován samozřejmě trest vyšší, tak při zohlednění všech okolností, odstupu doby a podobně, tak v této chvíli se mi to jeví jako přijatelné,“ uvedl Obst.

Případ se týká hlavně produkce nezdaněného lihu ve firmě Morávia-Chem, kterou Březina skrytě vlastnil, a nelegálního podnikání na ni navázaných lihovarů a likérek. Celníci podle soudu pomáhali skupině kolem Březiny krátit spotřební daň z lihu a její podporou se podíleli na mnohamiliardové škodě. Někteří členové Celní správy se podle žalobce nechali uplatit a zcela participovali na trestné činnosti organizované zločinecké skupiny.

Celníci Březinu informovali

Celníci podle rozsudku Březinu a jeho spolupracovníky informovali o chystaných kontrolách ve firmách, jež skupina ovládala. Jejím členům podle soudu poskytovali i informace o další činnosti Celní správy a podíleli se na falšování kontrolních pásek, jež skupina opakovaně používala ke značení tzv. mimobilančního lihu. Jde o potravinářský líh, který skupina fiktivně denaturovala a neodvedla z něj spotřební daň.

Následně sloužil k výrobě lihovin, případně se uchovával v nelegálních skladech.

Podle Březiny skupina uplacené celníky nepotřebovala, tvrdil, že její činnost byla prakticky neodhalitelná. Uvedl, že orgány činné v trestním řízení opakovaně nezákonně ovlivňovaly jeho trestní řízení a úmyslně manipulovaly s důkazy.

Několik svědků, kteří proti němu v aktuálně projednávaném případu vypovídali, obvinil ze lži. Žalobce Březinova tvrzení odmítl. V případu byl obžalovaný i někdejší celník Zdeněk Minařík, soud ho zprostil. Zprošťující rozsudek vynesl v případě některých žalovaných skutků i u dalších obžalovaných.

Advokáti žádali zproštění viny

Ťavodové soud uložil úhrnný trest sedm let vězení, Podešvovi čtyřletou podmínku a Kováříkovi souhrnný trest deset let vězení. Také on si část trestu vězení už odpykal v jiné větvi lihové kauzy.

V případu ve středu soud přistoupil též k trestům zákazu činnosti nebo propadnutí majetku. Žalobce žádal pro Březinu a Kováříka tresty vězení v délce 16 a deseti let, Ťavodovou 12 let, Minaříka 11 let a Podešvu 6,5 roku vězení. Březinův obhájce navrhl zastavení trestního stíhání, další advokáti žádali pro klienty zproštění viny.

Hlavní větev kauzy zahrnuje období let 1998 až 2013, kdy organizovaná skupina podle žalobců obchodovala s 21 miliony litrů nezdaněného lihu. Způsobený únik na daních vrchní soud už dříve vyčíslil na více než 5,65 miliardy korun. Před nedávnem Březinu podmíněně propustil třebíčský okresní soud, trest vyměřený olomouckým vrchním soudem mu zkrátil o pět měsíců.