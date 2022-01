Český rozhlas přichází po bouři o šéfredaktora svého webu Kedroně

Díky za zájem od @NEOVLIVNICZ. Ale je to trochu jinak. S Kubou Troníčkem jsme se dohodli na odchodu už v listopadu, aby na jeho místo mohl nastoupit někdo jiný. Vojta Srnka odešel do PR ještě předtím, než Jan Pokorný oznámil odchod. Investigativní tým dál funguje, nevzdáváme to. https://t.co/IUI77bbc6F