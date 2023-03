Zemřel Radek Slánský, mozek reportáží Novy. Geniální dramaturg, smutní kolegové

„Dneska jsem za ním vyrazil do špitálu a už jsem to nestihl. Náš kamarád a geniální dramaturg stovek reportáží. Radek Slánský,“ napsal režisér, producent, psychiatr a bývalý šéfredaktor časopisu Reflex, Bajgar na svém Facebooku a přidal Slánského černobílou fotografii.

Slánský byl dramaturgem divácky populárního a vlajkového televizního pořadu Na vlastní oči deset let. Tvářemi pořadu byli novináři v čele s publicistou a bývalým politikem Radkem Johnem, Josefem Klímou či Stanislavem Motlem.

„Když Nova vznikala, nabírala nové lidi. My jsme byli lidi z profese a měli jsme za sebou už kus práce. To byl Radek Bajgar, Radek John, Standa Motl a Radek Slánský. Byla to šťastná shoda okolností. Náhoda,“ vzpomínal reportér a moderátor na zlatou televizní éru Očí Josef Klíma v rozhovoru pro iDNES.cz v roce 2002.

„Slánského chci, je to jeden z nejlepších mozků toho pořadu!“ řekl o svém kolegovi v roce 2006 Radek John, který byl další z hlavních tváří a moderátorem investigativního vysílání Novy.

„Slánský držel koncept pořadu pevně dobrých deset let,“ řekl o něm reportér a další moderátor Josef Klíma v rozhovoru pro iDNES.cz z roku 2009.

Pořad Na vlastní oči patřil k nejslavnějším pořadům své doby. V rámci televizní investigativní žurnalistiky byl ve své době prvním počinem, odhaloval politické a finanční kauzy. Reportéři pořadu pomohli rozkrýt několika z nich, například „Kinský“ a „Berdychův gang“. Publicistický pořad byl na obrazovkách v letech 1994 až 2009.

V dubnu 2009 TV Nova oznámila, že se pořad přestane vysílat. Údajně jen na pár měsíců, aby se celý pořad inovoval a získal větší přízeň diváků. Po několikaleté přestávce bylo vysílání pořadu obnoveno v září 2012. Podle webových stránek televize je poslední díl z dubna 2014.