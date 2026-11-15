„Za mě je to profesionálně svolaná demonstrace, kde se bude probírat více témat. Milion chvilek skutečně svolává protivládní demonstrace, je to projev nespokojenosti a frustrace části společnosti, jak ty volby dopadly. Hodně to přiživuje opozice, ta společnost se nám rozděluje, je polarizovaná,“ řekl Vondráček.
Protestující podle něj mají právo vyjádřit svou nespokojenost, vadí mu však způsob, jakým je demonstrace organizována. „Já naprosto respektuji tu naštvanost. Ale opravdu těžce skousávám to, že je to opravdu už komercionalizace. Je to demonstrace na klíč. Toto už jsou profesionální svolávači a štváči. Jsou navázaní na Hrad, opozici a tak dále,“ prohlásil. Dodal, že mezi demonstranty má i řadu přátel. „Dlažební kostka ale určitě není program,“ podotkl s tím, že mu na protestech chybí věcnost.
Rakušan se občanských protestů zastal a odmítl označování jejich účastníků za štváče. „My máme chtít společnost, která nebude nálepkovat, ale diskutovat,“ řekl. Vondráčkovi vytkl, že nejprve uznává právo lidí demonstrovat, vzápětí je ale sám nálepkuje. „Pan Vondráček nejdříve řekne, že mají na demonstrace nárok, ale pak jim dá pět nálepek,“ reagoval.
Rakušan zároveň oznámil, že se demonstrace na Letné osobně zúčastní. „Ale ne abych byl vidět, ale abych se s těmi lidmi bavil,“ vysvětlil.
Vondráček následně upřesnil, že za štváče neoznačil jednotlivé účastníky protestu, ale přímo spolek Milion chvilek pro demokracii. Jeho činnost podle něj představuje byznys. „Viděli jsme to i na těch čepičkách,“ dodal.
Narážel tak na látkové čepice inspirované známou večerníčkovskou pokrývkou hlavy, které Milion chvilek nabízel před demonstrací na Letné za 1190 korun. Jejich potisk tvořily novinové články a titulky věnované dění kolem České televize a Českého rozhlasu.
Cena výrobků ale vyvolala kritiku na sociálních sítích, spolek proto kolekci stáhl z prodeje a přiznal, že podcenil, jak může působit spojení symbolu občanského odporu s poměrně drahým zbožím. Omluvil se také za použití obrázků vytvořených umělou inteligencí místo fotografií skutečných výrobků.
Tentokrát se hlavním tématem nedělní demonstrace stane budoucnost České televize a Českého rozhlasu. Spolek chce demonstrací s názvem Letná proti 4:36 – Ruce pryč od médií upozornit na plánované změny ve financování veřejnoprávních médií, které podle něj mohou ohrozit jejich nezávislost. Čas 4:36 odkazuje na dobu, kdy Sněmovna dokončila první čtení návrhu, proti kterému Milion chvilek protestuje.
Spolek formuloval tři hlavní požadavky. Chce stažení návrhu týkajícího se médií veřejné služby, omluvu za způsob projednávání některých zákonů a veřejnou diskusi představitelů vlády s občany.
Kritizovaná novela však podle Vondráčka neznamená „žádné zestátnění České televize, žádné omezování České televize“. „Debata je pouze o způsobu financování. To by jistě nebylo téma na pořádání tak velkých demonstrací,“ dodal.
Dle Rajchla by vláda na Letnou neměla reagovat
Téma demonstrace na Letné řešili také hosté ve druhé části politické debaty. „Já myslím, že nijak,“ odpověděl vládní poslanec Rajchl (za SPD) na otázku moderátorky, jak by měla vláda reagovat na to, pokud na Letnou skutečně dorazí velké množství lidí.
Vláda podle něj jen plní svůj program. „Na tyto změny máme mandát od voličů,“ podotkl Rajchl. Připomněl, že on sám za vlády Petra Fialy pořádal protivládní demonstrace, tehdy to ale bylo prý právě proto, že se nedržela svého programu.
Poslanec za ODS Štěpán Slovák si lidí, kteří dorazí na Letnou váží, on sám tam ale nepůjde. „Myslím si, že jako poslanec tam nemám co dělat, to není můj úkol. Má práce je bojovat proti avizovaným změnám v Poslanecké sněmovně,“ řekl.