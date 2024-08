Univerzita Palackého prohrála soud s chemikem Zbořilem, musí zaplatit pět milionů

Ostravský krajský soud o sporu rozhodl v odvolacím řízení 15. května, na výsledek dnes upozornili odboráři z CATRIN poté, co obdrželi písemní vyhotovení rozsudku.

Spor se týkal období let 2019 a 2020 a souvisí se vznikem vysokoškolského ústavu CATRIN, pod nějž přešla špičková vědecká centra přírodovědecké fakulty. Její děkan Martin Kubala je dlouholetým kritikem vzniku ústavu, poukazoval mimo jiné na vyvedení majetku, projektů a zaměstnanců spojených s vědeckými centry.

Podle žaloby děkan Zbořilovi, který na UP pracoval v manažerském i profesorském pracovním poměru, seškrtal nejen osobní příplatky, ale nepřiznal ani další mimořádné odměny, včetně odměn z grantových zdrojů, které byly navrhovány v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Postižen byl pouze žalobce, k takovému systematickému odebírání osobních příplatků u žádného jiného zaměstnance fakulty nedošlo.

„Nepřiznání mimořádných odměn žalobci ve srovnání se všemi ostatními zaměstnanci v daném případě skutečně nemá žádné objektivní a odůvodnitelné ospravedlnění,“ uvedl soud v pravomocném rozsudku.

Byla to šikana, říká Zbořil

Podle odborářů děkan k systematickému odebírání osobních příplatků Radku Zbořilovi přistoupil poté, co vedení UP oznámilo záměr zřídit vysokoškolský ústav CATRIN.

„Zatímco profesor Zbořil byl nejviditelnějším stoupencem této vize, děkan Kubala naopak proti záměru protestoval a začal na tehdejší zaměstnance fakulty, kteří chtěli přejít na vysokoškolský ústav, vyvíjet nepřiměřený nátlak,“ uvedli v tiskové zprávě odboráři.

Soud také dospěl k závěru, že se Zbořil nedopustil při výkonu své manažerské či vědecko-pedagogické práce žádných pochybení.

„Pravomocný rozsudek mě samozřejmě potěšil. Je to ovšem jen vyvrcholení mnohaleté a nesmyslné války, kterou vede děkan PřF se zaměstnanci vysokoškolského ústavu, kteří jednoduše nechtěli na jím vedené fakultě pracovat a rozhodli se přejít na vysokoškolský ústav,“ uvedl Zbořil.

„Je třeba zdůraznit, že jsem se mnohokrát snažil s vedením UP a stávajícím rektorem Martinem Procházkou jednat o smírném ukončení sporu, aby se nadále nepoškozovalo dobré jméno univerzity. K univerzitě mám silnou vazbu, pracuje na ní spousta skvělých kolegů a já proto logicky preferoval omluvu a smírné řešení. Všechna tato jednání o mimosoudním vyrovnání negoval právě děkan Kubala, který hodlal ve sporu pokračovat. Měl by proto nést důsledky svého jednání,“ uvedl Zbořil pro redakci iDNES.cz.

„Rozsudek je pro mě spíše osobní než finanční satisfakce. Pan děkan nikdy neakceptoval rozhodnutí vedení univerzity a Akademického senátu UP zřídit vysokoškolský ústav. A velmi dobře věděl, že jsem jedním z hlavních podporovatelů této vize. Odebírání mzdy, nedůvodné a nesmyslné pracovně-právní výtky, nerovný přístup, sledování soukromých e-mailů a šíření lží ve veřejném prostoru jsou jen nástroje, které se pan děkan v tomto absurdním sporu rozhodl používat. Osobně jsem vnímal přístup děkana Kubaly jako promyšlenou šikanu, pomocí níž se snažil o mé odstranění z univerzity. Krajský soud tak pravomocně konstatoval to, na co dlouhou dobu upozorňovali samotní zaměstnanci CATRIN, odborová organizace i předchozí rektor Jaroslav Miller,“ doplnil Zbořil.

„Mohu potvrdit, že jsme obdrželi rozsudek spolu s jeho písemným odůvodněním a v současné době jej právně vyhodnocujeme. Univerzita se pochopitelně bude ve všech následných krocích řídit platnou legislativou, všechny dotčené osoby budou o dalším postupu v této věci informovány,“ uvedl za Univerzitu Palackého Olomouc její mluvčí Egon Havrlant.

Je to absurdní, tvrdí děkan

„Rozsudek Krajského soudu v Ostravě považuji za těžko uvěřitelný a ve svých důsledcích místy až absurdní. Významně se odlišuje od předchozích závěrů interního auditu, inspektorátu práce i okresního soudu,“ poznamenal děkan Přírodovědecké fakulty UP Olomouc Martin Kubala.

„Pokud soud dospěl k závěru, že žalobce s nejvyšší mzdou na fakultě, dokonce přesahující roční limit 3,25 milionu korun, byl za svou práci nespravedlivě odměňován a měl by dostat další více než tři miliony, pak je to zcela mimo ekonomickou realitu akademického prostředí nejen u nás, ale i kdekoliv jinde v Evropě,“ poznamenal Kubala.

„Rozsudek považuji také za věcně vadný, když přiznání většiny nároků žalobce je odvozeno od toho, že soud upřel děkanovi právo nastavit na fakultě pravidla odměňování, což je na vysokých školách zcela běžná praxe a tato pravomoc děkana je daná zákonem. Pokud lze z rozsudku dovodit povinnost akceptovat jakékoliv návrhy na odměňování ze strany podřízených, včetně situací, kdy pracovník navrhuje odměnu sám sobě, pak se domnívám, že takto žádná organizace fungovat nemůže,“ dodal. Úvahy o tom, že projednávané otázky odměňování nějak souvisely se zřízením vysokoškolského ústavu CATRIN, Kubala odmítá.

Kontrolní orgány selhaly

Odboráři poukazují i na selhání univerzitních kontrolních orgánů, které na nerovný přístup ze strany děkana přírodovědecké fakulty na základě právních analýz dlouhodobě upozorňovali.

Kromě ušlé mzdy tak musí univerzita žalobci zaplatit téměř 1,25 milionu korun na úrocích z prodlení, ale i několikasettisícové náklady soudního řízení.

„Podle našeho názoru oddělení vnitřního auditu UP katastrofálně selhalo ve své kontrolní roli a jeho chybné závěry nejprve poškodily zaměstnance a po prohraném soudním sporu de facto i univerzitu,“ uvedl předseda odborové organizace CATRIN Jakub Navařík.

Spor měl dopad i na další kauzy a kroky univerzity. V roce 2022 na děkana Kubalu podalo vedení UP trestní oznámení kvůli podezření ze zneužití osobních údajů; děkan u soudu s chemikem Zbořilem použil e-maily z jeho soukromé e-mailové schránky.

Policie trestní oznámení odložila, žalobce však věc postoupil inspektorátu práce kvůli možnému přestupku. V říjnu 2022 kvůli tomuto podezření na zneužití osobních údajů dal rektor Martin Procházka Kubalovi výpověď, v listopadu ji však zase odvolal, důvodem byl podle něj dvojí právní výklad.