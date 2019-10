Radikální levice podpoří demonstracemi Kurdy. Protestovat bude v Praze, Brně i Bratislavě

PRAHA Středečních protestů proti turecké akci v Sýrii se má dle pořadatelů zúčastnit až 1500 lidí. Požadovat prý budou ukončení vojenské agrese, ekonomické sankce vůči Turecku i bezletovou zónu nad severní Sýrií.

Prahu, Brno a Bratislavu čekají ve středu protiturecké demonstrace kvůli vojenským operacím Erdoganova režimu na severu Sýrie namířeným proti tamním Kurdům. Všech třech akcí by se podle pořadatelů mělo zúčastnit dohromady pět set až patnáct set lidí.

Na protest se lidé svolávají především prostřednictvím sociálních sítí, na Facebooku už běží pozvánka na pražskou událost s názvem „Ne turecké invazi! Solidaritu s Rojavou!“. Tu spolupořádá několik levicově orientovaných sdružení - Anarchistická federace, Socialistická solidarita, Mladí zelení, údajně nekomerční alternativa k festivalu Prague Pride pod názvem Alt-Pride a radikálně levicový spolek Kolektiv 115. V tomto složení pořádali aktivisté demonstrace proti turecké vojenské akci už minulou středu.

Sankcemi proti Turecku

Středeční protesty podpoří také Československo-kurdská solidarita (ČKS). Přesné podmínky však zatím klást nehodlá. „Nicméně právě formulujeme požadavky, které předáme ministerstvu zahraničních věcí. Jedná se především o tlak na okamžité zastavení vojenské akce ze strany Turecka a dále připojení se k americkým ekonomickým sankcím. Ekonomický tlak je totiž něco, co na Turky funguje,“ řekl LN člen ČKS Martin Karim.

Trasa demonstrace: Klárov -️ Letenská -️ Josefská - Mostecká - Malostranské nám. - Nerudova - Ke Hradu - Hradčanské nám. - Loretánská - Loretánské nám. (před budovou Ministerstva zahraničních věcí)

Pražský protest bude mít podobu pochodu, který začne v 18 hodin na Klárově a přes Malostranské náměstí zamíří na Loretánské náměstí před budovu ministerstva zahraničí. Podle Karima má jít o zcela poklidný protest, napříkald příznivci Kolektivu 115 by ale uvítali trochu aktivnější přístup. „Nemělo by se jít taky k Turecké ambasádě? A polít alespoň třeba symbolicky chodník červenou barvou?“ navrhl u plánku pochodu uživatel Roman Žižlavský. Právě turecké ambasádě nedaleko Ořechovky se ale trasa pochodu důsledně vyhýbá.

Organizátoři demonstrace zároveň vyzývají účastníky ke zvýšenému zájmu o dění v severní Sýrii skrze hesla jako „Nenechme obyvatele Rojavy osamocené! Projevme jim naši solidaritu!“ či „Braňme ženskou revoluci v Rojavě!“. Cílem akcí by mělo být vyvinutí tlaku na českou vládu a prostřednictvím ní i na mezinárodní instituce, které jsou podle pořadatelů klíčem k řešení situace.

„Ačkoliv proti invazi denně protestují desetitisíce lidí v Evropě, Americe i jinde a agresi odsuzují další a další organizace, Mezinárodní instituce stejně jako vlády jednotlivých států stále ve většině nečinně přihlížejí a nedělají nic pro to, aby invazi barbarských hord zastavily,“ tvrdí stránka facebookové události.



Jako host také vystoupí mimo jiné i předseda Kurdské občanského sdružení v ČR Rašíd Chalíl, Kurd dlouhobě žijící v České republice.

Mapa protestního pochodu.

‚Stop dodávkám zbraní nestačí’

Pořadatelé akce prozatím vítají stop dodávkám zbraní do Turecka za strany většiny evropských států. Podle Martina Karima by ale ideálním řešením bylo zavedení bezletové zóny nad severní Sýrií, která by umožnila údajně adekvátní požadavek na kurdskou autonomii v rámci Sýrie. Jejímu vůdci Assadovi prý totiž příliš nevěří.

Podle Karima je například často opakován mýtus o kurdských požadavcích na samostatnost. „Mylně se syrským Kurdům vkládá do úst požadavek na samostatnost, nikdy jsem od nich nic podobného neslyšel, pohybují se čistě v intencích Sýrie. Chtějí maximálně vlastní samosprávu a kulturní autonomii, což je legitimní požadavek,“ tvrdí Karim.

Příklady transparentů, které budou ve středu k vidění.

Proti turecké agresi protestovali zástupci výše zmíněných organizací a spolků už minulou středu, k originální formě protestu sáhli třeba aktivisté v Bratislavě. Tam hlavní bránu areálu turecké ambasády zavřeli řetězem a zámkem. Klíč k němu byl jen tak pohozený na zemi, měl na sobě ale visačku s textem „podporuji turecký fašismus“.

Turecký režim prezidenta Recepa Erdogana zahájil vojenskou ofenzivu proti údajným teroristickým skupinám na severu Sýrie. Těmi mají Turkové na mysli především kurdské milice YPG. Aktivisté kritizují také stažení amerických vojáků z této oblasti, které nařídil prezident Spojených států Donald Trump. Tím dal dle nespokojených protestujících Erdoganovi k výpadu zelenou.