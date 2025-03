Je to dárek nepřátelům USA, komentuje Svobodná Evropa zastavení financování

Šéf Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda Stephen Capus krok označil za „obrovský dárek nepřátelům Ameriky“. V důsledku tohoto kroku až 50 milionů posluchačů v uzavřených společnostech, kteří na nás každý týden závisejí, pokud jde o přesné zprávy a informace, nebudou mít přístup k pravdě o Americe a o světě,“ uvedl Capus. „Zánik RFE/RL po 75 letech by slavili autokraté v Moskvě a Minsku,“ dodal.

Deník The New York Times uvedl, že velká část zaměstnanců stanice Hlas Ameriky dostala od vedení oznámení, že jsou na „administrativních překážkách“. To znamená, že nemají chodit do práce, ačkoliv pobírají plnou výši platu. Podle rádia NPR se to týká prakticky všech zaměstnanců stanice. Stejnou informaci přinesla i organizace Reportéři bez hranic, která se stanicí spolupracuje. Novináři Hlasu Ameriky řekli deníku The New York Times, že krok ohrožuje chod stanice, která vysílá od roku 1942.

Ztráta pro všechny, kdo věří v demokracii

Umlčení Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL) a Hlasu Ameriky by nebylo ztrátou jen pro lidi žijící v nesvobodě, ale i pro všechny, kdo věří v demokracii, uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) na síti X.

„Když začalo vysílat Rádio Svobodná Evropa, bylo majákem pro ty, kterým totalita vzala pravdu. Peroutka, Tigrid a další exulanti bojovali slovem proti cenzuře a lžím,“ uvedl Lipavský. Dnes je podle něj situace stejná. „Od Běloruska po Írán, od Ruska po Afghánistán jsou RFE a Hlas Ameriky jedním z mála svobodných zdrojů pro lidi žijící v nesvobodě. Jejich umlčení by nebylo jen ztrátou pro ně, ale i pro nás všechny, kdo věříme v demokracii,“ dodal.

Na situaci reagoval na X také bývalý reportér Hlasu Ameriky Ostap Yarysh. „Prakticky všichni moji známí z různých jazykových služeb Hlasu Ameriky (VOA) dnes obdrželi e-maily s oznámením, že mají dovolenou na dobu neurčitou. To znamená, že VOA, která vysílá ve 49 jazycích po celém světě, od této chvíle pozastavila veškerou svou činnost,“ napsal.