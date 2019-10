Praha schválila vypovězení sesterské smlouvy s Pekingem. Důvodem je neochota Číny jednat o klauzuli

Smlouva mezi Prahou a Pekingem budí kontroverze již od uzavření Smlouvu s Pekingem schválila Praha v minulém volebním období za primátorky Adriany Krnáčové (ANO). V únoru 2016 pro ni bylo 35 z 65 zastupitelů, prošla hlasy ANO, ČSSD, KSČM a části ODS. Její znění kritizovali zejména opoziční zastupitelé, ale též někteří členové spoluvládnoucí Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN). Smlouva totiž obsahovala klauzuli, že Praha uznává jednotu Číny. Tehdejší vedení podpis obhajovalo i tím, že Peking článkem podmiňoval plánované zapůjčení pandy do pražské zoo.

Současné vedení Prahy, které se ujalo vlády v hlavním městě v listopadu 2018, vyzvalo již letos v lednu Peking k jednání o vyškrtnutí části sporné klauzule o uznávání jedné Číny. Podle koaličních politiků byl Praze článek vnucen a ve smlouvě mezi dvěma městy je zcela nadbytečný. "Za Prahu Sobě jsme si jisti, že lidská práva jsou více než panda v zoo," řekl například lídr uskupení Jan Čižinský.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) k tomu řekl, že pokud dojde ke změně smlouvy, vláda se od takového kroku distancuje. "Politiku jedné Číny zastává Česká republika kontinuálně od sametové revoluce, plně v souladu s oficiální politikou EU a USA," uvedl ministr. Připustil však, že smlouva byla uzavřena mezi městy, nikoli mezi státy, a proto do ní MZV nemůže zasahovat a má pouze konzultativní roli.

Vyjednávání o změně smlouvy se vedlo korespondenčně, čínská strana ale na opakované návrhy o vyjmutí článku reagovala odmítavě. Vztahy mezi Prahou a čínskou stranou ovlivnilo nejen jednání o smlouvě. Třeba na novoročním setkání primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) s diplomatickým sborem usiloval čínský velvyslanec o odchod tchajwanského diplomata, Hřib to odmítl.

V průběhu letošního roku pak byly kvůli postoji Prahy k dohodě zrušeny cesty některých uměleckých těles spojených s Prahou do Číny. V červnu se ukázalo, že se neuskuteční turné orchestru PKF - Prague Philharmonia, plánované na 17. září až 5. října. Podle vedení PKF bylo důvodem prohlášení primátora o změně smlouvy. Čína podmínila povolení k turné orchestru kritikou postojů vedení Prahy, to však filharmonie odmítla.

Dalším ze souborů, který neodjel do Číny, bylo smyčcové Pražákovo kvarteto. Přestože mělo podepsanou smlouvu, plánované koncerty čínský partner zrušil s odkazem na tamní úřady. Jeden z jeho členů Josef Klusoň to v srpnu vysvětlil tím, že čínským komunistům vadí kladný postoj pražského magistrátu k Tchaj-wanu a k Tibetu. Kvarteto se přitom jmenuje podle svého zakladatele Josefa Pražáka a s Prahou nemá nic společného.

V létě bylo zrušeno i plánované říjnové turné Symfonického orchestru Českého rozhlasu (SOČR). Čínská strana nedala české agentuře, která měla celou akci organizovat, příslušná povolení. Začátkem září sice čínské velvyslanectví v Praze uvedlo, že SOČR odložil návštěvu Číny na základě vlastního rozhodnutí, mluvčí rozhlasu Jiří Hošna ale ČTK potvrdil, že od čínské strany se nepodařilo získat potřebná povolení.

Proti rušení koncertů českých hudebních těles (dalším se stal hudební soubor Guarneri Trio Prague) se začátkem září na schůzce s s čínským velvyslancem v ČR Čang Ťien-minem ohradil ministr kultury (a někdejší šéf diplomacie) Lubomír Zaorálek (ČSSD). Podle něj tyto kroky poškozují obraz Číny u české veřejnosti a velvyslanec jako zástupce čínské strany v ČR nese za tyto kroky odpovědnost.

Ke kauze kolem smlouvy mezi Prahou a Pekingem se vyjádřil i prezident Miloš Zeman, který je velkým zastáncem česko-čínské spolupráce. Mimo jiné řekl, že rušení kulturních akci nepovažuje za rozumné, respektuje to ale jako odvetu za činy primátora Zdeňka Hřiba, který se podle prezidenta zřejmě domnívá, že může prezentovat nezávislou pražskou politiku, která není politikou jedné Číny. "Pan primátor Hřib zasel vítr a my všichni teď sklízíme bouři," prohlásil Zeman.

"Pan prezident bohužel nepochopil, že 'politika jedné Číny' neznamená, že budeme tancovat přesně tak, jak Čína píská. Namísto svých čínských poradců a čínské firmy Huawei, která sponzoruje Pražský hrad, by měl raději naslouchat českému ministerstvu zahraničí," reagoval na prezidentova slova v polovině září Hřib. Ke kauze se Zeman vrátil i 25. září na recepci k oslavě 70. výročí vzniku lidové Číny, kdy řekl, že je zklamaný z napjaté situace v kulturní spolupráci ČR a Číny.