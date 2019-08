Radní vzali vodní klenot pod ochranu. Politici nepovolili výstavbu nad cenným vodním zdrojem

PRAHA Dvacet článků od loňského prosince a přesně osm měsíců věnovaly LN odkrývání kauzy boje o podzemní vodní dílo na pražském Smíchově. Cenný zdroj vody se mohl ocitnout v nebezpečí masivní výstavby. Včera nastal konečně posun.

Alespoň prozatím rada hlavního města ustála nátlak tajemného developera CWI Smíchov, kterému svým postupem nahrály magistrátní odbory a ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Radní v pondělí zastavili řízení, ve kterém se hrálo o sejmutí stavební uzávěry ležící na několika smíchovských pozemcích poblíž nádraží a Císařské louky. „Vzniklo to v dobách dřívějších, spousta věcí tu probíhala podezřele,“ řekl LN primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Udělení výjimky ze stavební uzávěry požadoval developer CWI Smíchov, který kvůli ní nemůže postavit na svých pozemcích obří komplex kanceláří a bytů. Uzávěra tam však neleží jen tak. Pod pozemky se nachází cenný vodní zdroj a dílo, které by v případě nouze mohlo pitnou vodou napojit až 600 tisíc obyvatel. Odborníci mají obavu, že rozsáhlý projekt může vodní dílo poškodit.

Marvanová v akci

Klíčovou roli v zamítnutí stavební výjimky sehrála radní a právnička Hana Kordová Marvanová (Spojené síly pro Prahu). Zjistila, že problém způsobili úředníci magistrátu. O zrušení stavební uzávěry ve smíchovské oblasti požádali již na podzim 2017 radu hlavního města ředitelé odborů pro územní rozvoj a strategické investice Martin Čemus a Karel Prajer. Povolení výstavby na pozemcích developera mělo být součástí revitalizace a rozšíření Nádražní ulice. Vzhledem k tomu, že politici bezmála dva roky o stavební uzávěře nedokázali rozhodnout, vložilo se do akce ministerstvo pro místní rozvoj. Pražským radním v červenci nařídilo, aby do 30 dnů ve věci rozhodli. To však byl problém, protože radnice si ze všeho nejdřív potřebuje opatřit znalecké materiály, které určí, za jakých okolností lze v místě stavět, aniž by se riskovalo poškození podzemního vodního pokladu.



Podle Marvanové není záměr přestavby Nádražní ulice a s tím spojené povolení výstavby i na pozemcích CWI Smíchov nikde oficiálně evidovaný a magistrátem schválený. „Celé je to absurdní. Návrh akce a záměru revitalizace Nádražní ulice ze strany investičního odboru nebyl vůbec evidován a vůbec není aktuální. To znamená, že žádost o výjimku ze stavební uzávěry je irelevantní. Žádost byla stažena a řízení zastaveno, protože odpadl jeho důvod,“ řekla LN Marvanová. Přístup dotčených úřadů považuje za podezřelý. Proč se to stalo?