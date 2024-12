Akademie věd ČR vybrala nového předsedu. Sněm zvolil do čela fyzika Pánka

Akademie věd ČR (AV ČR) vybrala nového předsedu. Akademický sněm zvolil do svého čela Radomíra Pánka. Funkce by se měl chopit v březnu 2025 a AV ČR povede do roku 2029. Novou hlavu akademie musí ještě schválit vláda a poté ho do funkce oficiálně jmenuje prezident republiky. Pánek zvítězil v prvním kole ziskem 128 z 242 hlasů. Ve funkci vystřídá Evu Zažímalovou, která končí své druhé volební období.