Krejčíř v Česku narazil. Ústavní soud smetl jeho stížnost na porušování základních práv

„Ústavní soud posoudil obsah ústavní stížnosti a dospěl k závěru, že tato představuje zjevně neopodstatněný návrh,“ uvedl v usnesení, s nímž se Lidovky.cz seznámily, předseda senátu Vojtěch Šimíček. Mluvčí soudu nechtěla případ komentovat. Odkázala pouze na sledování úředního webu.

Krejčíř byl pravomocně odsouzen za tunelování státního podniku Čepro a také za plánování vraždy celníka. Za mřížemi má strávit patnáct let. Verdikt před třemi lety potvrdil Nejvyšší soud.

Ústavní soud se ale nezabýval jádrem případu. Analyzoval pouze to, zda nedošlo ke krácení Krejčířových ústavních práv. A to neshledal. Jeho obhájci se domáhali zrušení verdiktů nižších soudů, protože byla podle nich porušena Krejčířova ústavou garantovaná základní práva. Jeho obhájkyně navrhla, aby Ústavní soud odložil vykonatelnost rozhodnutí. Jenže na to ústavní soudci nekývli.

„Dosud platilo, že ve chvíli, kdy je člověk omezen na svobodě v jiném státě, s ním nemůže být nadále zacházeno jako s uprchlým. Navíc pan Krejčíř dával opakovaně najevo, že se chce u českých soudů osobně bránit. Nebylo mu to umožněno,“ napsala k rozhodnutí Karolína Babákova, Krejčířova advokátka. Od roku 2007 běží žádost o vydání Krejčíře do České republiky.

Soudu se vyhýbal už před tím, než se ocitl v cizím vězení

Babákové vadí, že byl nižšími soudy vynesen odsuzující verdikt v Krejčířově nepřítomnosti. To považují za protiprávní. „V ústavní rovině jde samozřejmě o porušení práva na spravedlivý proces. Správný postup podle mého názoru je v takovém případě dokončit vydávací proces a až po návratu obžalovaného do ČR pokračovat v trestním řízení. Ústavní soud stížnost odmítl s tím, že je neopodstatněná, protože úmysl mého klienta se řízení v ČR vyhnout je zřejmý. Já si to nemyslím, ale rozhodnutí Ústavního soudu musíme respektovat,“ uvedla Babáková.

Podle ústavních soudců k ohnutí práva v Krejčířův neprospěch nedošlo. „Soudy náležitě vyložily, z jakých důvodů bylo možné konat hlavní líčení bez přítomnosti stěžovatele, tedy jako řízení proti uprchlému. Stěžovatel věděl, že že je proti němu vedeno trestní řízení, zjevně se vyhýbal trestnímu řízení v České republice pobytem v cizině a dával všemi dostupnými právně relevantními kroky najevo, že nechce být vydán do České republiky,“ upozornil Ústavní soud. Odkázal také na dřívější stanovisko Nejvyššího soudu, že konání hlavního líčení bez účasti obžalovaného nebrání ani jeho zadržení v cizí zemi, pokud se předtím trestnímu řízení doma vyhýbal.

„Nezbývá než uzavřít, že právo na obhajobu je sice významným a neopominutelným principem spravedlivého trestního procesu, není však možno je vykládat tak, že prostřednictvím jeho výkonu by mohlo být legitimní úsilí státu nelézt spravedlnost i ve věcech trestních zcela a fakticky zmařeno tím, že by se obžalovaný trestnímu stíhání vyhýbal, což nastalo právě v případě stěžovatele,“ konstatoval předseda senátu Šimíček.

Vrátí se?

Pokud se Krejčíř do Česka vrátí, nic podle Ústavního soudu nebrání, aby požádal o zrušení odsuzujícího verdiktu a opakování hlavního líčení. Babáková však nechtěla předjímat další kroky. „Aktuálně čekám na rozhodnutí klienta, jaké případné další procesní kroky zvolí,“ napsala serveru Lidovky.cz.

Krejčíř byl českou justicí odsouzen za rozsáhlou trestnou činnost včetně podvodu, padělání peněz, vraždy ve stádiu přípravy a účasti na organizované zločinecké skupině. V letech 2002 až 2005 byl dle soudů šéfem zločineckého gangu.

„Hlavním cílem bylo podvodným způsobem získat vysokou finanční částku na úkor státu prostřednictvím společnosti Čepro. Nechal padělat směnky a bankovky a dále sdělil Radku Zwierzynovi, že pro zdárný průběh akce a bezpečnost osob podílejících se na trestné činnosti v souvislosti s fiktivním zajištěním celního dluhu, bude nezbytné osobu, vystupující za celní správu, po odjezdu ze sídla společnosti Tukový průmysl s finančními prostředky, fyzicky zlikvidovat,“ rekapituloval Ústavní soud.

Zmíněný Zwierzyna se však s Krejčířovými plány obrátil na policii, která Krejčíře nakrátko zadržela. Později však pláchl nejprve na Seychely, pak zakotvil v Jihoafrické republice. Jak informovaly Lidovky.cz počátkem týdne, otázku možného vydání Krejčíře do Česka bude mít na starosti nový náměstek ministra spravedlnosti pro mezinárodní a evropskou spolupráci.

Podle exdetektiva Karla Tichého může být Krejčíř i jednou ze stop k objasnění případu vraždy jiného bosse podsvětí Františka Mrázka.