Řády k 28. říjnu jsou v ohrožení. Přestože Hrad chystá standardní předávání, vše může být jinak

Do výročí vzniku republiky zbývají necelé tři týdny a Hrad zatím žádný záložní plán ceremoniálu nepřipouští. „Spekulací je v mediálním prostoru dost, ty ode mě nečekejte. Protokolárně připravujeme státní svátek 28. října ve standardním provedení,“ uvedl pro Lidovky.cz šéf hradního protokolu Vladimír Kruliš a odmítl úvahy, že by slavnostní večer mohl proběhnout bez prezidenta.



Naznačil však, že jestli něco může předávání řádů ohrozit, tak je to pandemie. „Dynamicky se mění covidová situace, která v loňském roce uspořádání předávání vyznamenání znemožnila. Bedlivě sledujeme vývoj,“ dodal. Pokud by Hrad předávání řádů odložil i letos, do Vladislavského sálu by se napřesrok vypravilo trojnásobně hostů než obvykle. Na svou insignii totiž stále čekají i laureáti za rok 2020. Osobnosti, které měly být oceněné letos, již prezident vybral, stvrdil jejich vyznamenání podpisem a Hrad je již kontaktoval.

Již to by laureátům mělo metály zajistit, předat jim je totiž teoreticky nemusí ani sám prezident. „Vyznamenání propůjčená nebo udělená prezidentem republiky může odevzdat jeho jménem osoba jím pověřená,“ stojí v zákoně o státních vyznamenáních. Precedent však chybí.

„Žádná taková zvyklost se tu nevytvořila, protože se ještě nikdy nestalo, že by byl prezident v této věci zastoupen. Těžko říct, jak to hodlá Hrad řešit, pokud by k takovéto situaci došlo,“ řekl Ladislav Špaček, odborník na etiketu, jenž byl mluvčím Hradu za prezidentství Václava Havla.

„Všichni letošní laureáti na udělení, či propůjčení státního vyznamenání byli osloveni. Rozhodnutí o udělení, či propůjčení státního vyznamenání již pan prezident podepsal,“ potvrdil šéf hradního protokolu Vladimír Kruliš.



O svůj diplom, řád ani medaili se tak nemusí nikdo bát. Oceněným se člověk stává už v momentě, kdy prezident listinu podepíše. Na tom, kdy si ji fyzicky převezme do vlastních rukou, nesejde. Ostatně lze jako příklad uvést i situace, kdy laureát za sebe na slavností večer pošle zástup, aby za něj medaili převzal.

Zaskočit by mohl premiér

Seznam osobností navržených na státní vyznamenání musí ještě před autogramem hlavy státu formálně posvětit premiér. „Na základě toho, že předseda vlády kontrasignuje seznam, Hrad vyhotoví diplomy. To jsou listiny, které dotyční dostávají. A jakmile je prezident podepíše, vyznamenání je uděleno,“ popsal celý formální proces Ladislav Špaček.

Podle historika Jaroslava Šebka, který působí na Historickém ústavu Akademie věd, by proto státní vyznamenání mohl z logiky věci předávat i předseda vlády. „Prezident uděluje vyznamenání, ale seznam navržených osobností signuje i premiér. Takže teoreticky by mohl vyznamenání předat i premiér. Ale to je otázka na ústavního právníka,“ sdělil Šebek své úvahy.

Vyřizování účtů

Jedním z těch, kteří si před rokem nemohli diplom a insignii převzít, protože Hrad slavnostní ceremoniál zrušil kvůli covidové situaci, byl i předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Zeman mu chtěl udělit Řád Tomáše Garrigua Masaryka, jenž se udílí za mimořádný přínos rozvoji demokracie, humanity a lidských práv. Potom si to ale rozmyslel, když Ústavní soud zrušil část volebního zákona. To ovšem může hlava státu udělat jen v případě, že jmenovací listinu ještě nepodepsala.

Jak připomněl i Špaček, každé vyznamenání má své stanovy. Ty určují formální kroky, jak a kdy se metály udílí. „Stanovy řádu nepočítají s odebráním státního vyznamenání. Vůbec takový akt nelze učinit,“ zdůraznil Špaček. „Jestliže prezident tehdy u Rychetského listinu podepsal, což si nejsem jist, tak je Pavel Rychetský nositelem státního vyznamenání,“ vysvětlil odborník na etiketu.

Osobnosti, které by mohly dostat státní vyznamenání, navrhují sněmovna, Senát, vláda, případně i sám prezident.

Už od začátku Zemanova prvního volebního období v prezidentském křesle provází některá udílení státních ocenění kontroverze. Třeba v roce 2016 ho měl převzít Jiří Brady, příbuzný tehdejšího ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL). Brady prošel koncentračními tábory v Terezíně a Osvětimi. Herman tehdy uvedl, že mu dal Zeman ultimátum: pokud se ministr sejde s dalajlámou, jeho příbuzný Brady nedostane ocenění. Schůzka se nakonec uskutečnila a z vyznamenání sešlo. Někteří politici proto tenkrát v hledišti Vladislavského sálu chyběli.

Hrad do poslední chvíle tají, koho letos hodlá prezident ocenit. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček však před časem odtajnil několik jmen. Medaili Za hrdinství udělí in memoriam štábní praporčici Michaele Tiché, jež zemřela po pádu vrtulníku při zahraniční misi na Sinaji. Nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva pak dostane in memoriam Petr Kellner, většinový vlastník společnosti PPF.