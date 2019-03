Rafaj by měl kvůli brněnskému vyšetřování odejít z čela ÚOHS, vyzvala Transparency International

Praha Kvůli policejnímu prověřování veřejných zakázek, kterými se zabýval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), by měl skončit jeho šéf Petr Rafaj, vyzvala protikorupční organizace Transparency International ČR (TI). Vedení úřadu by mělo vyvodit personální i systémové důsledky, uvedla TI v tiskové zprávě, kterou v pátek 8. března poskytla ČTK.

Policie ve čtvrtek zasahovala mimo jiné v brněnském sídle ÚOHS. Žalobce olomouckého vrchního státního zastupitelství Petr Šereda následně uvedl, že zásah souvisí s některými veřejnými zakázkami, kterými se ÚOHS zabýval, včetně zakázky na mýtný systém. Podle čtvrtečních informací serveru Novinky.cz policie podezřívá Rafaje a ředitele provozovatele mýtného systému Kapsch Karla Feixe z korupce. Vyšetřovatelé ve čtvrtek přišli také k místopředsedovi hnutí ANO Jaroslavu Faltýnkovi, který jim podle svých slov předal počítač a telefon pro vyšetřování zakázky ministerstva dopravy na mýtný systém.



I kdyby Rafaj nebyl usvědčen z úplatkářství, měl by v čele úřadu skončit kvůli nezákonným zásahům do správních řízení, napsala TI. „Jestliže mohou špičky ÚOHS na politickou objednávku ovlivnit výsledek rozhodnutí, znamená to, že mechanismy pro fungování úřadu nejsou zcela dobře nastaveny tak, aby byl zajištěn objektivní a nezávislý výkon dozoru v oblasti hospodářské soutěže a veřejných zakázek,“ doplnila TI. Podle dostupných informací to vypadá, že Rafaj se stal prodlouženou rukou vládnoucí garnitury, podotkl ředitel TI David Ondráčka.

Transparency International vyzvala také k odchodu Faltýnka z politiky, pokud se prokáže, že se spolupodílel na ovlivňování rozhodnutí ÚOHS ve prospěch soukromé společnosti. „Předseda vlády (Andrej Babiš) by měl jasně garantovat, zda vůbec může občanům zaručit vedení státu ve veřejném zájmu, nikoliv v zájmu soukromých subjektů,“ napsala protikorupční organizace.

Že ÚOHS pod Rafajovým vedením nepracuje tak, jak by měl, si myslí také odborník na soutěžní právo a bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Činnost úřadu vedeného Rafajem kritizoval už v minulosti. Pelikán v pátek ČTK řekl, že jako jediný člen vlády hlasoval proti tomu, aby byl Rafaj znovu předsedou ÚOHS. Důvodem byly pochybnosti o rozhodnutích a aktivitách úřadu pod Rafajovým vedením.

Rafaj má od čtvrtka vypnutý mobilní telefon a na textové zprávy nereaguje. Do čela úřadu přišel v roce 2009 na návrh ČSSD, jejíž řady po nástupu do funkce opustil. Před příchodem na ÚOHS byl od roku 2002 poslancem za ČSSD, v letech 1998-2002 byl místostarostou Frýdku-Místku.