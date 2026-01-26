Rajchl na semináři obvinil ministry. Kotlár označil vakcíny za biologické zbraně

„Už nikdy nesmíme nikomu vnucovat aplikaci látek do jeho těla. Zdraví a život je výsostné právo jakékoliv osoby. To už nikdy nesmí být prolomeno,“ řekl na úvod semináře Rajchl a sklidil potlesk. Akce se koná v Poslanecké sněmovně
„Ministři zdravotnictví Arenberger a Blatný se dopouštěli šíření dezinformací. Měli bychom amnestovat všechny zločiny, za které byla řada lidí kvůli covidu obviněna,“ oznámil Rajchl a k tomu podotkl, že covid se změnil v náboženství, přičemž se domnívá, že na pandemii není nahlíženo dostatečně vědecky.
Semináře se účastní například i slovenský zmocněnec Peter Kotlár, který v minulosti srovnal očkované s kukuřicí. Ve své rodné zemi je Kotlár vyšetřován policií za šíření poplašené zprávy. „Petr je obrovský bojovník a já za ním budu vždy stát,“ prohlásil Rajchl.
Samotný Kotlár při svém proslovu označil vakcíny proti covidu za „biologické zbraně, které ovládají nadnárodní korporace“. Dále prohlásil, že očkovaní na covid umírali ze všeho nejvíc. „Každý třetí, který v roce 2022 zemřel na covid, byl očkovaný, od roku 2023 už každý druhý očkovaný zemřel na covid,“ hlásal k účastníkům, kteří jeho slovům tleskali.
Kotlár už v minulosti tvrdil, s odkazem na svá údajná zjištění, že mRNA vakcíny obsahují zvýšené množství DNA a představují zdravotní riziko. Jeho závěry kritizovala slovenská akademie věd. Kotlár, který je původním vzděláním ortoped, přirovnal očkované lidi ke geneticky modifikované kukuřici a vyslovil se pro zákaz používání těchto vakcín.
Můj výzkum je cenzurován, tvrdí Peková
Podle Rajchla přišli všichni, kteří „nesklonili hlavu před covidovou totalitou“. Mezi ně patří molekulární genetička Soňa Peková, již zmiňovaný Kotlár či senátorka Jana Zwyrtek Hamplová nebo lékaři Jiří Beran a Miroslav Havrda. Seminář Rajchl zaštiťuje spolu s poslancem SPD Tomášem Doležalem.
Peková při svém výstupu na semináři ohlásila, že její výzkum mRNA vakcín čelí vědecké cenzuře. „Posledních pět let jsem vystavená politickému tlaku, který se mi daří ustát, protože mám dostatek odborných znalostí a zkušeností. Nemám strach. Díky minulosti víme, že už nemůžeme znovu zavádět stejná opatření jako dříve,“ sdělila.
Molekulární genetička momentálně čelí přestupkovému řízení kvůli svému znaleckému posudku, který vypracovala právě pro slovenského zmocněnce Kotlára. Posudek se zabýval údajnou škodlivostí očkování proti nemoci covid-19. České ministerstvo spravedlnosti viní Pekovou z podjatosti, hrozí jí i ztráta znaleckého oprávnění.