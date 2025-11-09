Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro sdílení obsahu Hero Hero za to, že poskytla prostor pro video, na kterém se dostává do sporu s aktivisty okolo provokatéra Mikea Oganesjana. Podle svých slov chystá i další civilní žaloby. Oganesjan v pátek oznámil, že zveřejní video, kde má být muž podobný Rajchlovi zachycen při intimnostech.
„Teď přijdou na řadu civilní žaloby, vůči Oganesjanovi, Pšenákovi, Simoně Oganesjanové a Hero Hero... Platforma Hero Hero je totiž platforma, která nechává vydělávat na videích, která obsahují šikanu a ponižování jiných. Budou platit všichni. Nevíte, co jste strhli,“ sdělil Rajchl ve svém sobotním nočním vysílání na sociální síti Facebook.

K tomu dodal, že zvažoval i konec v politice, ale to si po krátké chvíli rozmyslel. „Dcery mě prosily, ať zvážím své další působení v politice. Ukázal jsem jim ale, jakou obrovskou podporu mám, a že zlu nemůžu uhnout,“ oznámil.

Rajchl tvrdí, že aktivisté v pátek večer pronásledovali jeho dceru u domu, kde se pokusili poslance konfrontovat kvůli sexuálně explicitnímu videu, ve kterém měl údajně účinkovat. V návaznosti na to na ně Rajchl zavolal policii a začal se s nimi před svým domem hádat.

Vojtěch Pšenák po incidentu v pátek večer na sociální síti X uvedl, že Rajchlovu šestnáctiletou dceru skutečně oslovil, poněvadž ji považoval za místní a netušil, že je to jeho dcera. Video, kde se s Rajchlem hádá, pak zveřejnil na Hero Hero.

„Rajchl celou kampaň zaštiťuje rodinou, tahá sám rodinu do veřejného prostoru a když přijde průser, schová se za dceru,“ podotýká k události Pšenák.

Oganesjan v pátek zveřejnil několik fotografií z videa, na kterém je podle něj zachycen muž podobný Rajchlovi se ženou a dalším mužem při sexu. „Osobně nemám problém s tím, když si někdo natáčí pohlavní styk. Problematické na tomto videu je skutečnost, že osoba Jindřicha Rajchla hlásá neustále věci o tradiční rodině a pak na druhé straně vidím video, kde je člověk, který je vzhledově i hlasově totožný a nazývá tam svoji ženu děvkou a ještě ji půjčuje třetí osobě,“ uvedl pro web Expres.cz Oganesjan.

Pravost údajného videa Rajchl nepotvrdil ani nevyvrátil. „Ke špíně, kterou se na mě někdo snaží vyhrabat, se nebudu vyjadřovat,“ řekl.

