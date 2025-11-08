„Zveřejnit video s explicitním sexuálním obsahem bez souhlasu účinkujících je nejen nelegální, ale i neskutečně odporné. Zaráží mě škodolibá radost těch, kteří se tváří jako lepší lidé – jen to odhaluje jejich skutečnou tvář,“ sdělila Malá na síti X.
K tomu dodala, že se sice s Rajchlem na mnoha věcech neshodne, ale nyní se ho musí zastat. „Podobné věci by se neměly dít nikomu,“ tvrdí. Podobného názoru je i poslanec za ANO Patrik Nacher, podle kterého jde o dvojí metr. „Stát se to opačně, byl by povyk,“ domnívá se Nacher.
Šéf poslaneckého klubu Motoristů sobě Boris Šťastný zároveň uvádí, že v politice musí podle něj existovat jasná hranice mezi osobním a veřejným životem.
„Takto se chrání nejen osobnost politika, ale i důstojnost veřejné debaty. Bylo by načase, aby i Česká republika podobné hranice jasně a právně definovala. Protože i svoboda slova má svou odpovědnost,“ uvádí Šťastný.
Podle některých zástupců nové opozice by měl Rajchl vyvodit odpovědnost za existenci údajné nahrávky, na které má být zachycen muž podobný Rajchlovi se ženou a dalším mužem při pohlavním styku. Podle poslance za hnutí STAN Matěje Hlavatého je svou pestrou minulostí Rajchl velmi lehce vydíratelný.
Europoslanec a člen Lidovců Tomáš Zdechovský pak prohlásil, že Rajchl by měl po svém vyostřeném konfliktu s Oganesjanam rezignovat na poslanecký mandát. „Složte mandát, pane Rajchle, nejste hoden. Děláte jen ostudu,“ napsal Zdechovský na sítí X.
Nový poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl v sobotu ráno oznámil, že podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru.
Oganesjan dříve v tentýž den oznámil, že zveřejní video, kde má být muž podobný Rajchlovi zachycen při intimnostech. Rajchl si kvůli tomu už volal i s šéfem SPD Tomiem Okamurou. Pravost údajného videa Rajchl nepotvrdil ani nevyvrátil. „Ke špíně, kterou se na mě někdo snaží vyhrabat, se nebudu vyjadřovat,“ řekl.
„Osobně nemám problém s tím, když si někdo natáčí pohlavní styk. Problematické na tomto videu je skutečnost, že osoba Jindřicha Rajchla hlásá neustále věci o tradiční rodině a pak na druhé straně vidím video, kde je člověk, který je vzhledově i hlasově totožný a nazývá tam svoji ženu děvkou a ještě ji půjčuje třetí osobě,“ uvedl pro web Expres.cz Oganesjan.