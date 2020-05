Rakousko neotevřelo některé přechody s Českem. O otevření bylo podle Hamáčka včas informováno

Praha Některé přechody s Rakouskem nejsou otevřené, přestože od úterý rozhodnutím vlády mají být, napsal server iROZHLAS.cz. Rakouská strana je uzavřela. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) webu řekl, že Rakousko bylo o otevření všech silničních a železničních přechodů z české strany včas informováno. Situaci s tamními orgány řeší.

„Jakkoliv byla rakouská strana včas informována, neotevřela některé hraniční přechody. Situaci s rakouskými orgány řešíme,“ sdělil serveru Hamáček. Čtenářka web informovala například o zavřeném přechodu Slavonice - Fratres. Na české straně už podle ní zábrany nejsou, rakouští policisté ale přes hranice Čechy nepouští.



Od úterý mají být kontroly na hranicích s Rakouskem a Německem pouze namátkové, se zeměmi se měly otevřít všechny silniční a železniční přechody. Nadále je ale povinné při vstupu do země dokládat negativní test na nemoc covid-19, zároveň zůstává v platnosti opatření neumožňující vstup do Česka turistům.



Překračovat hranice na stanovených místech má být možné bez časového omezení. Za překročení vnitřní hranice mimo místo určené k překračování vnitřních hranic nebo úmyslné vyhnutí se kontrole hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Za nedodržení opatření ministerstva zdravotnictví, například nedodržení podmínky předložit negativní test, nedodržení karantény nebo nezákonný vstup na území, je možné uložit pokutu až milion korun.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) sdělil, že oslovil rakouského ministra zahraničí Alexandera Schallenberga, že by bylo možné zavést obdobný režim na společných česko-rakouských hranicích, jaký bude od středy fungovat se Slovenskem a Maďarskem. Občané těchto zemí budou moci mezi státy cestovat bez nutnosti předložení negativního testu na onemocnění covid-19 a bez karantény, pokud se do své země vrátí do 48 hodin.