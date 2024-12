Ročně na ni umírá 1 400 Čechů. K odhalení rakoviny prostaty stačí odběr krve

I v 21. století úzce spjatém s internetem a nepřetržitou dostupností informací přicházejí na vyšetření karcinomu prostaty do Krajské nemocnice v Liberci (KNL) muži, kteří nevědí, co prostata je, nebo že ji vůbec mají.

„Nevědí, kde je v těle uložená nebo k čemu slouží. A často nás to překvapuje i u lidí, kteří mají středoškolské vzdělání, a u kterých jsme tyto vědomosti předpokládali,“ líčí Vladimír Šámal, primář urologie a vedoucí centra vysoce specializované onkourologické péče KNL.

Ta se spolu s desítkami dalších akreditovaných center v Česku letos v lednu zapojila do programu screeningu rakoviny prostaty. Na toto onemocnění ročně zemře jen v České republice 1 400 mužů. Přitom včasný záchyt podstatně zvyšuje šanci na léčení.

Lékaři v KNL příchozí muže seznamují mimo jiné s tím, že prostata je předstojná žláza uložená pod močovým měchýřem, jejímž prostředkem prochází močová trubice. Ročně je onemocnění prostaty v Česku potvrzeno osmi tisícům mužů, celkem se s ním – v různých stádiích – potýká 80 tisíc Čechů. S brzkým odhalením nově pomáhají státem organizované screeningové programy hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Při screeningu vyšetřují zdravé lidi

„Při screeningu se vyšetřují pacienti, kteří nemají žádné potíže. Jde o zdravé lidi, kteří jdou na vyšetření hluboce preventivně,“ vysvětluje Šámal. Muž bez symptomů, který se screeningu účastní, musí poskytnout svůj informovaný souhlas. V případě, že by vyšetření potvrdilo nádorové onemocnění, tím stvrzuje svou ochotu k léčbě.

„Pokud by si nepřál být pro nádorové onemocnění ozářený, nebo by v žádném případě nechtěl operaci, pak nemá smysl, aby screeningové vyšetření podstupoval,“ upozorňuje Šámal.

Při primárním screeningu, který zajišťuje praktický lékař či urolog mužům ve věku 50 až 69 let, se odebírá krev. Následující den přijde z laboratoře výsledek. Buď je hladina prostatického specifického antigenu (PSA) v normě, tedy menší než 1, a testovaný člověk je zdravý. V takovém případě přijde na další kontrolu za čtyři roky. Pokud se PSA pohybuje v rozmezí 1 až 3, měl by se muž znovu dostavit ke kontrole už za dva roky. Při PSA vyšší než 3 se pacient posílá na podrobnější urologické vyšetření.

Nádorová onemocnění jsou na vzestupu

„Nádorové onemocnění na běžném ultrazvuku není detekovatelné. Máme proto pokročilejší technologii a k zobrazení se používá magnetická rezonance,“ popisuje Šámal. Z ložiska nádoru se odebere vzorek určený k histologickému vyšetření. „Biopsie prostaty je jako jít k zubaři. Nikdo se tam netěšíme, ale všichni jsme tam byli, a všichni to přežijeme,“ říká s nadsázkou. Nejvíce zanedbaných pacientů a stavů podle něj přichází ze socioekonomicky nižších vrstev.

„V roce 1990 dosahoval celkový počet aktivních případů karcinomu prostaty v našem regionu dvou set. V roce 2022 jich už bylo 3 200. Předpokládám, že dnes jich bude 3 500. To znamená, že za necelých 25 let je to sedmnáctinásobný nárůst,“ doplňuje Jiří Bartoš, přednosta komplexního onkologického centra KNL. Čísla jsou ale částečně zkreslená například tím, že v minulosti neprobíhal tak organizovaný screening a o mnoha nemocných se před dvaceti nebo třiceti lety ani nevědělo.

Většina nádorových onemocnění je podle Bartoše na vzestupu, současně se neustále rozšiřují možnosti léčby. A to nejen v oblasti urologie. Když ale dospěje onemocnění do pokročilé fáze, tak ani nejmodernější prostředky pacienty nevyléčí.

Příznaky nejsou zpočátku žádné

„Dá se jim – dejme tomu – prodloužit a zkvalitnit život. To má samo o sobě obrovský význam. Není to ale tak, že bychom jim mohli zaručit definitivní vyléčení ve chvíli, kdy onemocnění překročí orgán, kterého se dotýká,“ konstatuje.

Příznaky v nižších stádiích nejsou žádné a muž na své onemocnění může přijít náhodně, třeba na základě zmíněného PSA. Později se nádorové ložisko projevuje například slabým či nesouvislým proudem moči či dlouhým močením, které nejde ukončit. Pacienti popisují také nutkání častého močení v noci. Dalším varovným příznakem bývá nález krve v moči, což může značit již prorůstání nádoru do močového měchýře.

To, že mu lékaři diagnostikovali rakovinu prostaty, nedávno oznámil i čtyřiašedesátiletý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, načež bezodkladně podstoupil operaci. Příznaky neměl, údajně chtěl otestovat sám na sobě, jak screening funguje. Apeluje proto na muže, aby se preventivního programu také zúčastnili.

Snížení úmrtnosti

Screening karcinomu prostaty za první kvartál letošního roku podstoupilo ve 42 akreditovaných centrech 30 tisíc Čechů. V KNL vyšetřili PSA z odběru krve asi 1 250 mužům.

Investice do prevence se podle předsedy onkologického centra Jiřího Bartoše vyplatí spíše než léčení pokročilých stádií. Náklady na screening přitom považuje Vladimír Šámal za relativně nízké, pohybují se v řádu stokorun.

„To, že jsme dnes zahájili screening, neznamená, že se nám úmrtnost sníží příští rok. Podle prognostických modelů z demografických studií se očekává, že úmrtnost by se mohla snížit přibližně o třicet procent v horizontu osmi až deseti let,“ uzavírá.