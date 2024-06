Rakovinu prostaty odhalí test krve. V pozdních stádiích pomáhají moderní léky

Stadia rakoviny prostaty Stadium první: Nádor roste pomalu, není hmatný a postihuje nejvýše polovinu jedné strany prostaty. Stadium druhé: Nádor se nachází pouze v prostatě, může už být hmatný. Stadium třetí: Nádor je lokálně pokročilý a bude pravděpodobně dále růst. Může se šířit do okolních tkání. Stadium čtvrté: Nádor se rozšířil mimo prostatu do regionálních lymfatických uzlin nebo i do jiných částí těla či kostí. Zdroj: Asociace inovativního farmaceutického průmyslu