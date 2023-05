Naděje v obyčejné kapce krve. Místo piva sáhl po časopisu a objevil přelomovou metodu odhalení rakoviny

Lidovky.cz: Kdy vás poprvé napadlo, že by mohla rakovina souviset s hladinou lipidů v krvi?

V květnu roku 2010. Byl jsem tehdy v Americe a cestoval z jedné konference na druhou. Nastoupil jsem do letadla a s nevolí zjistil, že se musí pivo na palubě platit. Místo plechovky jsem proto raději sáhl po časopisu. Mezi reklamami mě zaujal rozsáhlý populárně-naučný článek o rakovině. A protože jsem právě v té době přemýšlel, jak v praxi využít naše dlouholeté metody pro analýzu lipidů, inspiroval jsem se. Rozhodl jsem se, že zkusím propojit měření hladiny lipidů právě s rakovinou. Jen co jsem vystoupil z letadla, už jsem měl v hlavě grant. Následovalo několik dlouhých let výzkumů.

Lidovky.cz: Co jste zjistil? Jaký vztah spolu mají lipidy a rakovina?