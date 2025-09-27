Vládu složíme pouze se SPOLU či s Piráty, chci vládu demokratů, řekl Rakušan

Týden před volbami je favoritem voleb stále hnutí ANO, které se drží v preferencích okolo hranice 30 procent. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) nyní vládní koalice potřebuje získat hlasy pro dalších přibližně 10 poslanců. K tomu je potřeba přesvědčit přibližně 15 procent nerozhodnutých voličů.
Po případném úspěchu by se Rakušan nebránil pozici premiéra, v případě, že by jeho hnutí zaznamenalo velký úspěch. „Pokud se mě někdo zeptá, zda bych stál o funkci premiéra, odpověď je určitě ano. Ale zároveň dokážu moc dobře žít ve světě premiéra Fialy či premiéra Hřiba. Proto pořád vyzývám ke spolupráci a k tomu, abychom si vzájemně neokopávali kotníky,“ řekl v pořadu Za pět minut dvanáct.
Podle Rakušana je vítězství ve volbách stále reálné. „Pokud se to nepovede, tak spolu budeme spolupracovat v opozici a sledovat vládu podporovanou komunisty, například Janou Bobošíkovou a dalšími,“ řekl Rakušan.
I s ohledem na tuto možnost znovu odmítl spolupráci s jinými stranami, než jsou ty z koalice SPOLU či opoziční Piráti. „Pouze SPOLU či Piráti, nic jiného. Já nebudu z těchto možností volit, pokud přijde neúspěch. Já jsem také jasně řekl, za jakých podmínek také skončím jako předseda strany. Při méně než 10 procentech bych skončil, 10-15 procent bychom brali, cokoliv nad 15 je pro nás bráno jako úspěch.“
Pokud by se vládní koalici podařilo uhájit svou pozici ve vedení země a Rakušan by se stal premiérem, zmínil také, co by rád udělal jako první v této pozici. „“Ručil bych za to, aby tady bylo stručné a jasné, přibližně patnáctibodové programové prohlášení vlády. To jsme neudělali a byla to chyba. Bylo by fajn, aby si to lidé mohli vytisknout, nalepit na ledničku a postupně za naši vlády odškrtávat,“ uvedl.
Podle Rakušana vládní koalice nebyla bez chyb. „Pokud tato vláda něco nedotáhla, je to nedostatek odvahy k tomu, abychom nazvali stejnopohlavní svazek manželstvím,“ vyjádřil se ministr.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS
Volby do Poslanecké sněmovny se budou v Česku konat 3. a 4. října. Ve všech předvolebních průzkumech od posledních voleb jasně vede ANO, jeho preference se pohybují kolem 30 procent. Koalice SPOLU se pohybuje těsně nad 20 procenty. STAN má kolem 12 procent, SPD také 12, Piráti se drží okolo 10 procent a Stačilo! s Motoristy se pohybují u hranice 5 procent nutných pro vstup do Poslanecké sněmovny.
Vítězství koalice SPOLU ve volbách 2021 nepředpověděl ani jeden z předvolebních průzkumů. A agentury se netrefily ani u ostatních stran, rozdíly mezi šetřením a finálním výsledkem činily i několik procent.