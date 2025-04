Vyšší platy pro vojáky, policisty a hasiče? Fiala volá po srovnatelných podmínkách

Rakušan minulý týden navrhl vládě, aby od 1. července zvýšila platy policistům a hasičům v průměru o 4 tisíce korun, z toho 3 200 korun ve formě stabilizačního příplatku a osm set korun na odměnách.

Kabinet ale zatím pevný termín nestanovil. Bude ho projednávat společně s návrhem na zvýšení odměn vojákům. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) dříve na tiskové konferenci uvedla, že by se měsíční plat vojáků měl zvýšit minimálně o zhruba 8300 korun hrubého.

„Paní ministryně teď přijde s nějakým návrhem, který dá za ministerstvo obrany, my tomu samozřejmě přizpůsobíme ten náš,“ prohlásil Rakušan. Vnitro podle něj návrh ministerstva obrany okomentuje v meziresortním připomínkovém řízení a bude reagovat vlastním.

Sladit chce nejen částku, o kterou by se měly platy zvyšovat, ale i dobu, ve které by se měly zvýšit. Pokud chce vláda udržet bezpečnost země, měla by podle ministra částku na zvýšení odměn pro policisty a hasiče v rozpočtu najít.

„My chceme, aby bezpečnostní sbory byly financovány úplně stejně jako armáda,“ uvedl Machovič. Je to podle něj nezbytné proto, aby si sbory nekonkurovaly a lidé od hasičů a policistů neodcházeli k vojsku. S tím souhlasí i zástupci dalších odborových svazů.

Podmínky sborů budou zohledněny, uvedl Fiala

Po listopadových protestech příslušníků bezpečnostních sborů premiér Fiala ve čtvrtek oznámil, že by růst jejich platů měl brát zřetel na dosavadní podmínky a ohodnocení jednotlivých sborů.

Vláda si podle něj nechala zpracovat analýzu, která srovnává rozdíly služby sborů. Zohlednit chce i prostupnost mezi jednotlivými sbory. Konkrétní nárůst platů ani termín rozhodnutí neuvedl.

„Jsme ve fázi jednání. Chceme dosáhnout, aby podmínky sborů byly nějakým způsobem srovnatelné,“ uvedl Fiala. Cílem je podle něj vytvoření podmínek, které jednotlivé služby učiní dostatečně atraktivními k udržení a zvýšení současných stavů. „O konkrétním termínu nebo částkách je ale ještě předčasné mluvit,“ dodal.

Fiala upozornil, že finanční ohodnocení by mělo zohledňovat například intenzitu rizika jednotlivých sborů nebo službu mimo oblast bydliště. Zároveň zdůraznil, že cílem vlády je, aby případný růst platů u jednoho bezpečnostního sboru nebyl na úkor dalších.

Odboráři doplnili, že by přidáno měly dostat i sbory spadající pod ministerstvo spravedlnosti a financí, tedy vězeňská služba či celníci. Ministr vnitra i odboráři se také shodli na tom, že nyní počkají, jak dopadnou jednání kabinetu. Protesty zatím odbory nechystají.