Rakušan s Fialou se sejdou na Malostranské besedě, aby odmítli spolupráci s ANO

Předseda STAN Vít Rakušan a lídr koalice Spolu Petr Fiala (ODS) mají na úterní večer naplánované setkání v pražské Malostranské besedě. Podle Rakušana se společně „ťuknou“, aby vyjádřili odmítavý postoj jejich k povolební spolupráci s hnutím ANO. Pozvánku dostal také předseda Pirátů Zdeněk Hřib, který však podle mluvčí strany na schůzku nepřijde.
Premiér Petr Fiala a ministr vnitra Vít Rakušan na jednání vlády (16. července 2025)

Schůzku navrhl minulou středu Rakušan. Lídři ODS, STAN a Pirátů následně na síti X veřejně probírali čas, obsah a podobu setkání. Hřib pak v pátek uvedl, že neveřejná schůzka nedává smysl. Podle pondělního vyjádření mluvčí Lucie Švehlíkové výhrada Pirátů k formátu schůzky platí, předseda Hřib se tak nedostaví. Piráti bývalé vládní partnery vyzvali, aby o zákazu spolupráce s ANO hlasovaly jejich stranické orgány, což považují za víc, než znamená závazek lídrů.

„Ťukneme si na to, že přes všechny programové a názorové rozdíly se spolu umíme normálně bavit, takže po volbách dokážeme složit vládu bez (předsedy ANO Andreje) Babiše. Prostě na dobrou budoucnost,“ napsal v sobotu ke schůzce Rakušan. Židle pro Hřiba tam bude, doplnil. „Kdyby si to rozmyslel, a jak znám tenhle lokál, veřejnost tam bude taky,“ dodal.

Piráti byli součástí koaliční vlády Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a STAN do loňského podzimu. Opustili ji po odvolání tehdejšího předsedy strany Ivana Bartoše z kabinetu kvůli chybám v digitalizaci stavebního řízení.

Volby do Poslanecké sněmovny budou 3. a 4. října. Průzkumy veřejného mínění dávají nejvyšší šance na vítězství hnutí ANO, a to s velkým náskokem před Spolu. Strany na půdorysu původní vládní koalice by podle průzkumů nyní potřebných 101 mandátů pro podporu vlády nezískaly. Všechny prohlašují, že s Babišovým hnutím spolupracovat nebudou.

