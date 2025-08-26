Rakušan s Fialou se sejdou na Malostranské besedě, aby odmítli spolupráci s ANO

Schůzku navrhl minulou středu Rakušan. Lídři ODS, STAN a Pirátů následně na síti X veřejně probírali čas, obsah a podobu setkání. Hřib pak v pátek uvedl, že neveřejná schůzka nedává smysl. Podle pondělního vyjádření mluvčí Lucie Švehlíkové výhrada Pirátů k formátu schůzky platí, předseda Hřib se tak nedostaví. Piráti bývalé vládní partnery vyzvali, aby o zákazu spolupráce s ANO hlasovaly jejich stranické orgány, což považují za víc, než znamená závazek lídrů.
„Ťukneme si na to, že přes všechny programové a názorové rozdíly se spolu umíme normálně bavit, takže po volbách dokážeme složit vládu bez (předsedy ANO Andreje) Babiše. Prostě na dobrou budoucnost,“ napsal v sobotu ke schůzce Rakušan. Židle pro Hřiba tam bude, doplnil. „Kdyby si to rozmyslel, a jak znám tenhle lokál, veřejnost tam bude taky,“ dodal.
Piráti byli součástí koaliční vlády Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a STAN do loňského podzimu. Opustili ji po odvolání tehdejšího předsedy strany Ivana Bartoše z kabinetu kvůli chybám v digitalizaci stavebního řízení.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS
Volby do Poslanecké sněmovny budou 3. a 4. října. Průzkumy veřejného mínění dávají nejvyšší šance na vítězství hnutí ANO, a to s velkým náskokem před Spolu. Strany na půdorysu původní vládní koalice by podle průzkumů nyní potřebných 101 mandátů pro podporu vlády nezískaly. Všechny prohlašují, že s Babišovým hnutím spolupracovat nebudou.