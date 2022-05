Krizový štáb Prahy jednal o uprchlících. Humanitární pomoc na nádraží skončí do 14 dnů

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Po středečním jednání došel krizový štáb, v čele s primátorem Hřibem, k závěru, že se uprchlické asistenční centrum v pražských Vysočanech zatím uzavírat nebude. „Závěr krizového štábu je ten, že nyní nebudeme zavírat asistenční centrum až do konce jednání, která nyní musí proběhnout, nejpozději však do 31.5.,“ uvedl Hřib.

Podle Hřiba je nutné situaci ještě vyhodnotit a k 31. květnu učinit další rozhodnutí o případném uzavření centra. Hřib dále avizoval ukončení humanitární pomoci na hlavním nádraží ke konci měsíce. „Chceme, aby to proběhlo nějak řízeně a nevznikaly zmatky,“ řekl Hřib.

Podle krizového štábu dochází k poklesu počtu přijatých uprchlíků v asistenčních centrech. Na hlavním nádraží tak dojde k ukončení humanitární pomoci k 31. květnu, zůstane tam nadále pouze režim infostánku.

K řešení situace je nutné podle Hřiba, aby pomoc fungovala na dvou rovinách. Prvou je, aby se prostřednictvím stanového městečka začali ubytovávat uprchlíci v dalších zařízeních a stany se staly pouze „čekárnou“. O návazné ubytování se musí postarat stát. Druhý krok je zajistit lidem, kteří mají dvojí občanství a nemají tak nárok na bydlení v Česku, aby mohli odjet do své vlasti. „Protože my nejsme schopni jim poskytnout podporu,“ dodal Hřib.

Rakušan s Hřibem v úterý několikrát hovořil, měli též speciální jednání o situaci na hlavním nádraží, kde pobývá několik stovek uprchlíků i po otevření stanového městečka v pražské Troji. Řešení se podle ministra rýsuje, nechtěl však více prozradit před středečním zasedáním krizového štábu Prahy.

„Pan primátor mi přislíbil, že do dokončení jednání rozhodně nebude dělat žádné ukvapené a unáhlené kroky, což by určitě uzavření pražského KACPU bylo,“ řekl Rakušan. Se Hřibem mluvil též premiér Petr Fiala, který v úterý apeloval na společnou snahu o řešení situace.

Hřib v minulém týdnu řekl, že pokud vláda nevytvoří systém přerozdělování uprchlíků do regionů, Praze hrozí to, že bude muset uzavřít asistenční centrum ve Vysočanech. Zda se tak stane, zatím není jasné, jednat by o tom podle dřívějších informací měl právě městský krizový štáb.

Vicepremiér bude pokračovat v jednání s hejtmany o přerozdělování uprchlíků ve čtvrtek. V úterý jim představil možnosti motivace uprchlíků k přemístění po ČR, jednání ale nebylo dokončeno. „Neuvažujeme o nějaké násilné, nucené cestě. Uvažujeme o motivační,“ poznamenal Fiala. „Jedině takovou si dovedeme představit a jedině taková má vůbec oporu v legislativě,“ dodal.