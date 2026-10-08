Rakušan je pro elektronizaci voleb. Umožnila by to, po čem volá Pavlová

„Za stávajících podmínek to opravdu nejde. Pokud bychom časem v rámci nějaké evoluce dokázali to, co dokázali Estonci, že bychom tady opravdu volili elektronicky, tak v tom případě si umím představit i dálkovou volbu v komunálních volbách. Jenom říkám, ty zásahy do toho systému vždycky musí být citlivé, aby stále byla zachována důvěra lidí v ten volební systém jako takový,“ řekl Rakušan na tiskové konferenci stínové vlády STAN.
První dáma Eva Pavlová se na svém Instagramu tento týden zkritizovala, že stát sice letos poprvé termín komunálních voleb přímo nařídil, ale zároveň podle Pavlové neudělal nic pro to, aby lidem umožnil volit flexibilněji. Napsala to pár dnů poté, co Kancelář prezidenta republiky oznámila, že se Pavelletošních komunálních voleb nezúčastní kvůli chybě v plánování.
„Stát poprvé pevně stanovil termín komunálních voleb přímo zákonem. Zároveň ale neudělal nic pro to, aby lidem umožnil volit flexibilněji, a to nejen ze zahraničí, ale ani z jiného místa v České republice, kde právě pracují, studují nebo tráví čas,“ uvedla Pavlová na Instagramu.
Aktualizujeme.