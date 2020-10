Rakušan: Jermanová nezměnila atmosféru starých ‚rathovských‘ časů. Věřím hlavně spolupráci s Piráty

Praha Ačkoli ve většině krajů zvítězilo vládní hnutí ANO, jedné opoziční straně se podařilo monoblok prorazit. A to jak samotné, tak ve spolupráci s dalšími menšími stranami. Lídr hnutí Starostů a nezávislých (STAN), které poslalo do opozice středočeskou hejtmanku Jaroslavu Jermanovou Pokornou, je přesvědčen, že se rýsuje pevnější spojenectví před nadcházejícími sněmovními volbami. V rozhovoru pro web Lidovky.cz Vít Rakušan uvedl, že věří především ve spolupráci s Piráty.

Lidovky.cz: Už víte přesně, kolik získáte krajských mandátů?

Když počítáme zisky na kandidátkách i v koalicích, tak je to 93 oproti 56 mandátům z minulých voleb. Je to obrovský nárůst.

Lidovky.cz: Jak moc přelomové jsou pro Starosty tyto volby?

Jsou zásadní. Ve třech krajích, kde se povedlo porazit hnutí ANO, u toho stáli Starostové a nezávislí. V Královéhradeckém kraji to bylo v koalici s ODS. V Libereckém kraji jsme vyhráli s neuvěřitelným výsledkem 38 procent. Vyhráli jsme i Středočeský kraj. A koneckonců i Olomoucký kraj, kde jsme s Piráty na druhém místě s téměř 20 procenty, ukazuje, že STAN jednoznačně roste.

Dokládá to také to, že máme po dnešku (sobotě, pozn. red.) jednoho senátora už po prvním kole. Potom máme tři obhajující-postupující a dalších sedm kandidátů do druhého kola voleb. Jsou to jedny z vůbec nejúspěšnějších voleb, které jsme za svou existenci zažili.

Lidovky.cz: Znamená to, že mají nyní voliči věřit na spojenectví STAN a Pirátů v příštích sněmovních volbách za rok?

Je to velmi pravděpodobná varianta. Jako hnutí STAN o tom budeme teď v říjnu rozhodovat v hlasování na celostátním výboru. V říjnu zahájí stejné hlasování i Piráti. Někdy v listopadu bude jasné, jestli tato koalice má reálný základ. Zcela otevřeně řeknu, že na této variantě ve STAN i u Pirátů pracujeme jako na té nejvážnější.

Lidovky.cz: Co bylo klíčem k úspěchu STAN ve středních Čechách, kde jste vyhráli?

Abych byl objektivní, musím nejprve říci, že na kandidátce byli i zástupci lidovců a SNK-ED. Ačkoli to nebyl koaliční formát, jejich lidé na naší kandidátce také uspěli. Šlo tedy také o širší spolupráci. Co zabralo? No určitě skvělá jednička Petra Pecková. Zabral tým, co pracoval a skvělé rozvrstvení našich kandidátů. V každém z regionů jsme nabídli kandidáty, kteří za sebou mají výsledky. Koneckonců zabralo i to, že jsme hráli dobrou opoziční roli v posledních třech letech.

Lidovky.cz: Ve středních Čechách už dnes zahajujete jednání s Piráty, ODS a TOP 09. To je vaše představa o koalici?

Byli bychom rádi, kdyby vznikla spolupráce se všemi demokraty. Nejsem ale vyjednávač za kraj. Nechal jsem to zcela na našich vyjednávačích, které vede Petra Pecková. Mně by se líbila spolupráce jak s ODS tak s Piráty. Dokázali bychom tím, že jsme ve Středočeském kraji, který je v České republice největší, jako demokratické strany v opozici schopné spolu vládnout. Byl by to signál, že by tu nějaká taková sestava mohla být i pro příští sněmovní volby. S hnutím ANO o koalici rozhodně ve Středočeském kraji vyjednávat nebudeme.

Lidovky.cz: Co zlomilo hnutí ANO ve středních Čechách vaz, jakkoli hnutí získalo jen o tři krajské mandáty méně než vy?

Jednoznačně výkon paní hejtmanky Jermanové. Samozřejmě že i na kandidátce hnutí ANO byli lidé, kteří předvedli dobrý výkon. Uvedl bych jako příklad pana náměstka hejtmanky pro finance a dotace pan Gabriela Kovácse. Mnoho věcí se mu povedlo.

Nepomohly však výkony paní šéfové, její nekompetentnost v diskusi a ve vedení zastupitelstva, kde nad opozicí kroutila hlavou. Šlo i o její nejrůznější „kauzičky“ a výskyt podivných spolupracovníků, kteří si přihrávali různé smlouvy bokem. To je něco, co lidé neodpouštějí. Navíc na kraj nastoupila s tím, že chce věci změnit. Něco možná i změnila, ale rozhodně nezměnila atmosféru starých „rathovských“ časů. A těch se lidé ve Středočeském kraji chtěli zbavit především.

Lidovky.cz: Premiér Andrej Babiš v reakci na výsledky uvedl, že je to stále stejná písnička, že jde o snahu dostat Babiše a ANO z politiky. To také očekává v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny. Souhlasil byste s ním?

To nemůže být hlavní motiv. Pokud lze Andreje Babiše porazit, tak pouze dobrým programem a dobrými lidmi. To se v krajích, kde se to povedlo, jednoznačně ukázalo. Určitě je potřeba objektivně uznat, že vítězství ve většině krajů dosáhl. Pokud se ale podíváme na výsledky demokratické opozice i na výsledky jeho koaličních partnerů z ČSSD a KSČM, tak to žádné vítězství současné vlády není. Naopak, těžko najít kraj, kde by demokratická sněmovní opozice nedávala nějakou většinu. Ukazuje se, že pokud opozice bude spolupracovat, hnutí ANO se se svým „programem-neprogramem“ personifikovaným na jednoho vůdce, porazit dá.

Lidovky.cz: Není v tom skryté riziko drolení na dva bloky Pirátů-Stan a ODS s TOP 09 či lidovci?

I kdyby. Je přeci dobré, že lidé budou mít na výběr. Kdyby se všechny opoziční strany spojily do jednoho bloku, tak by tím tématem skutečně byl jen antibabiš. Pokud se ale spojí strany, které k sobě mají nějakým způsobem blízko a najdou programovou shodu, je to vůči voliči poctivější. Bude mít více alternativ. Může to dopadnout lépe, než kdyby vznikal nějaký paskvil spojení všech dohromady.