Rakušan hledá náhradu za Mlejnka. Možné kandidáty podrobně prověřím, slibuje

„Já samozřejmě v hlavě nějaká jména mám, Petr Mlejnek nebyl jediným kandidátem na tu funkci. Budu se s těmi lidmi v nejbližších dnech setkávat. Nechci, aby ta služba byla dlouho bez vedení,“ řekl ministr vnitra Vít Rakušan ve čtvrtek ráno na policejní preventivní akci k zahájení školního roku v Praze 7.

Nabízejí se tak především tři jména. Všichni již někdy v rozvědce působili, ne však v posledních pár letech. Možnými kandidáty na nového šéfa jsou mimo jiné Jan Paďourek, Miroslav Toman či Mlada Princová, kteří v rozvědce dříve působili, ne však v posledních pár letech.

„V důsledku všech okolností chci samozřejmě podrobně možné kandidáty prověřit s palci nahoru od všech bezpečnostních složek v této zemi,“ uvedl Rakušan. „Nechci si teď dávat žádný pevný termín, chci mít jistotu,“ dodal.

Úřad nyní dočasně vede Mlejnkův první náměstek. Mluvčí ministerstva vnitra Klára Dlubalová ve středu uvedla, že Rakušan nového ředitele vybere v souladu se zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a dle zákona o zpravodajských službách. Ředitele ÚZSI na základě zákona o zpravodajských službách odvolává i jmenuje ministr vnitra se souhlasem vlády.

Mlejnek svou rezignaci potvrdil ve středu portálu Lidovky.cz, blíže to nechtěl komentovat. Opozice vyzvala k rezignaci Mlejnka ihned poté, co před několika týdny vyšlo najevo, že se roky pravidelně stýkal s podnikatelem Michalem Redlem, obviněným v korupční kauze Dozimetr.

Minulý týden vyzvali k výměně šéfa civilní rozvědky i vládní Piráti. „Je to věc, která vládu poškozuje,“ řekl v úterý dopoledne před jednáním špiček vládní pětikoalice novinářům předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Náznaky o Mlejnkově rozhodnutí měl Rakušan prý až v úterý večer. „Večer mi říkal, že o rezignaci přemýšlí a ráno jsem už ve své poště našel rezignační dopis,“ řekl ve čtvrtek ministr.

Rakušan: Podporu Fialy mám

Aféra kolem Mlejnka je také jedním z důvodů, proč opoziční hnutí ANO a SPD svolává mimořádnou schůzi Sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Ve středu ale lídr hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že rezignace Mlejnka nestačí a požaduje konec také ministra vnitra.

Výzvy k rezignaci ministr vnitra Rakušan od expremiéra Babiše vážně nebere. „Já myslím, že to je folklór vždycky, když se mluví o nedůvěře vládě. Já jsem v životě nikoho z organizovaného zločinu neviděl a ten člověk, co to říká, potkával Krejčíře, Mrázka, Pitra a další a ještě s nimi obchodoval,“ prohlásil.

Pro Rakušana je důležitý názor předsedy vlády Petra Fialy. „Z pohledu opozice nemám na ministerstvu vnitra být z různých důvodů. Svou pozici budu určitě obhajovat, ale kdyby to někdy měl být i názor premiéra, to je můj šéf a to je pro mě samozřejmě validní. Jeho podporu já mám,“ prohlásil ve čtvrtek Rakušan.

„Ex post se ty věci jeví vždycky jinak,“ odpověděl ministr vnitra na otázku, jestli ze své strany vnímá nějaké své pochybení.

„Chtěl jsem člověka, který je mimo službu, aby nepatřil do žádné z partiček, která osm let v té službě působila. Chtěl jsem člověka, který měl zpravodajské a manažerské zkušenosti. Já jako ministr nemám přístup do žádných spisů ani bulvárních informací. Já vycházím z informací z bezpečnostní komunity a prověrky NBÚ, všechno to Petr Mlejnek splňoval,“ dodal.

Policisté v červnu v kauze Dozimetr obvinili kvůli hospodaření v pražském dopravním podniku více než deset lidí. Patří k nim vedle Redla už bývalý primátorův náměstek za STAN Petr Hlubuček a někdejší člen představenstva podniku Matej Augustín. Redl byl už v minulosti stíhán v souvislosti s trestnou činností Radovana Krejčíře. Podle serveru iROZHLAS.cz unikl v těchto kauzách postihům kvůli údajné psychické nemoci. Od roku 2008 je Redl podle soudů oficiálně částečně nesvéprávný a potřebuje opatrovníka.