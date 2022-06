Toxické kontakty s Redlem: Rakušan chce kvůli nim odvolat šéfa České pošty, bude je řešit i s Polčákem

Rakušan podle svých slov uvažoval o odvolání Knapa již dříve s tím, že by odešel na podzim. Jeho rozhodování urychlila informace o setkání Knapa s obviněným lobbistou Michalem Redlem. Schůzka se měla uskutečnit za předchozího ministra vnitra Jana Hamáčka. Na funkci chce Rakušan vypsat výběrové řízení.

„Já jsem dlouhodobě zamýšlel přijít se změnami v managementu České pošty. Příští týden budu mít schůzku s Romanem Knapem a měli bychom hledat termín a způsob jeho odchodu,“ uvedl Rakušan.

Knap se doposud k případnému odvolání nevyjádřil. Rakušan ho chtěl původně odvolat až poté, co pošta získá novou poštovní licenci nebo dokončí některé strategické kroky.

Rakušan na začátku února odvolal osm členů z 15členné dozorčí rady České pošty a devátý sám odstoupil. Odvolané radní označil za politické trafikanty, které nahradili odborníci. Knap je generálním ředitelem pošty od roku 2018, kdy zvítězil ve výběrovém řízení vypsaném tehdejším ministrem vnitra Lubomírem Metnarem (za ANO). Před tím vedl českou pobočku softwarové firmy SAP.

V posledních letech státní Česká pošta hospodaří v červených číslech. Za loňský rok podnik počítá se ztrátou kolem 800 až 900 milionů korun, což je však zhruba o půl miliardy korun nižší propad než v roce 2020, kdy hospodaření pošty skončilo ztrátou 1,356 miliardy Kč po zdanění. Důvodem ztrát je podle vedení firmy neuhrazená úhrada státu za objednávané základní služby. Stát v současnosti podniku dluží šest miliard Kč. Většinu dlužné částky již však pošta podle informací ČTK vyčerpala v podobě úvěrů.

Hnutí STAN bude situaci řešit i s Polčákem

S europoslancem Stanislavem Polčákem, který byl podobně jako končící ministr školství Petr Gazdík (STAN) v kontaktu s obviněným podnikatelem a lobbistou Michalem Redlem, bude budoucnost řešit příští týden pražská organizace Starostů a nezávislých (STAN).

Předseda STAN Rakušan by u Polčáka uvítal podobné vyvození politické odpovědnosti jako u Gazdíka, který v neděli oznámil, že ve vládě skončí ke 30. červnu.

Rakušan v České televizi uvedl, že situaci kolem Polčáka bude řešit lídr pražské kandidátky a náměstek primátora Petr Hlaváček. V nedělním rozhovoru s Hlaváčkem se shodli, že se hnutí musí odstřihnout od všech lidí spojených s obviněným podnikatelem.

„Nesmíme několika lidem, kteří přímo kradli, nebo byli naivní a nedocenili své kontakty, dovolit zkazit budoucnost a pověst hnutí,“ uvedl. STAN podle něj nyní „běží o svou budoucnost“.

Gazdík podle Rakušana ukázal, že umí vyvodit odpovědnost. Ministr vnitra doplnil, že by „uvítal vyvození politické odpovědnosti“ i v případě Polčáka. Rakušan současně zdůraznil, že Polčák stejně jako Gazdík nefiguruje ve spisu jako podezřelý či obviněný.

Europoslanec Polčák rezignoval v březnu na funkci místopředsedy Starostů kvůli informacím o své odměně za prosazení zákona o odškodnění pro obce za výbuch muničních skladů ve Vrběticích. Česká advokátní komora (ČAK) začátkem června dospěla k závěru, že zákon ani stavovské předpisy Polčák neporušil.

Poslanecký klub Pirátů v pátek odmítl nominaci libereckého hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) do dozorčí rady energetické společnosti ČEZ kvůli neskončenému trestnímu stíhání. Na twitteru to v pátek uvedl předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. Rakušan v ČT řekl, že o nominaci bude postupně jednat s Piráty a ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS), který má poslední slovo.

V korupční kauze, kde je mezi obžalovanými i Půta, bude nutné provést u Krajského soudu v Liberci znovu celé dokazování. Rakušan řekl, že kauza se táhne již osm let. Půtovu odbornou erudici považuje za nezpochybnitelnou, hejtman ale podle Rakušana řekl, že nechce způsobovat napětí ve vládě a na své nominaci trvat. „Táhne za sebou to břímě té neuzavřené kauzy. Uměl jsem si ho (Půtu) tam představit. V tuto chvíli si spíš myslím, že je to nevhodné,“ připustil dnes Rakušan.