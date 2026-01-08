Rakušan kritizuje, že Česko nepodpořilo Dány kvůli Trumpově snaze získat Grónsko

Podivuje se nad tím, že česká vláda jasně nepodpoří to, že Grónsko prostě nemůže teď připadnout Spojeným státům americkým.
„Co my děláme? Nic, zase nic. A tohle přece není výraz toho silného premiéra,“ kritizuje Rakušan předsedu vlády Andreje Babiše, který kritizoval svého předchůdce Petra Fialu jako slabého předsedu vlády.
„Celá jeho vláda byla hodnotová a k těmhle věcem se vždycky postavila úplně jasně. My jsme nejezdili na koalici ochotných s tím, že si poslechneme, co budou říkat koalice ochotných. My jsme něco říkali, my jsme o sobě říkali, že my jsme ti ochotní, kteří chtějí pomáhat. Tohle teď z Česka neslyšíte. Ptejme se proč. A říkám, je to důkaz slabého premiéra,“ prohlásil Rakušan.
Pavel přijímá velvyslance USA, apeloval na Babiše, ať se připojí k prohlášení ke Grónsku
K tomu, aby se česká vláda jasně postavila ve sporu o Grónsko na stranu Dánska, vyzval premiéra Babiše při novoročním obědě ve středu prezident Petr Pavel, který také ve čtvrtek půl hodiny po poledni přijme amerického velvyslance v Česku Nicholase Merricka.
Prezident by považoval za správné, aby se Česko připojilo ke společnému prohlášení evropských států ke Grónsku a informoval o tom na obědě předsedu vlády,“ uvedl po setkání prezidenta s premiérem ředitel odboru komunikace Hradu Vít Kolář.
Za Grónsko, které chce pro USA získat americký prezident Donald Trump, a to navzdory tomu, že ostrov patří Dánsku, což je spojenec USA v NATO, se ve společném prohlášení postavili lídři několika evropských zemí. To, že Grónsko patří svému lidu a že pouze Dánsko a Grónsko mohou rozhodovat o záležitostech, které se týkají jejich vztahů, uvedli v úterý ve společném prohlášení lídři Francie, Německa, Itálie, Polska, Španělska, Británie a Dánska.
„Tyhle deklarace nevím, jestli něco přinesou, nebo nepřinesou. Je potřeba si to mezi partnery vyjasnit, mluvit o tom,“ řekl k tomu Babiš. Dánská premiérka Mette Frederiksenová má podle něj podporu dalších Evropanů. „Ale ten problém je potřeba si nějak vysvětlit a máme dost různých konfliktů, a ne abychom ještě mezi spojenci řešili tuhle věc,“ prohlásil Babiš.
Mlčení vlády místo podpory Dánska zaráží exministra pro evropské záležitosti Dvořáka
Klíčovou prioritou pro evropskou i transatlantickou bezpečnost je podle garanta STAN pro oblast zahraničních věcí a bývalého ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka bezpečnost Arktidy, a z toho důvodu je podle něj důležité chránit stabilitu a spolupráci v regionu.
„Toho musí být dosaženo společně, ve spolupráci se spojenci NATO, včetně Spojených států. I proto, a nejenom proto, sedm evropských zemí podpořilo Grónsko v reakci na prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené státy potřebují z bezpečnostních důvodů získat toto autonomní území Dánského království. Zaráží mě mlčení české vlády, Starostové se tak připojují ke stanovisku prezidenta Petra Pavla, kdy považujeme za správné se ke zmíněnému prohlášení na podporu Grónska připojit,“uvedl Dvořák.