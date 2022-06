Starostové svolávají na večer mimořádné předsednictvo. Další rána pro naši image, říká olomoucký hejtman

Lidovky.cz: Budete nějakým způsobem reagovat na obvinění náměstka primátora a člena předsednictva hnutí STAN Petra Hlubučka? Budete svolávat mimořádnou schůzi? A kdy?

Ano, vedení svolalo mimořádné předsednictvo na dnešní večer, jde o vážnou věc a nemůže na nic čekat. Určitě to budeme řešit. Já osobně jsem se to dozvěděl z médií, takže jsem byl velmi překvapen. Volal jsem ihned kolegům do Prahy.