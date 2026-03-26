Já jsem s tím smířen, že zvolen nebudu, řekl po čtvrtém nezdaru Rakušan

Šéf STAN Vít Rakušan naznačil, že po jeho čtvrtém nezdaru při volbě místopředsedy Sněmovny hnutí navrhne jiného kandidáta „Já jsem s tím smířen, že zvolen nebudu. Chodit stále znovu a znovu do něčeho není něco, o co bych stál,“ prohlásil Rakušan. „Představu mám, ale dnes ji neřeknu,“ odvětil na otázku iDNES.cz, koho by hnutí STAN mohlo postavit do dalšího kola volby.
Tisková konference stínové vlády hnutí STAN ve Sněmovně (26. března 2026) | foto: Facebook hnutí STAN

O novém jménu by poslanecký klub STAN mohl rozhodnout v pondělí večer. Jeho šéfka Michaela Šebelová řekla, že ale není jisté, že kolegové podlehnou tlaku Rakušana, aby hledali někoho jiného. V minulém volebním obdodí byla místopředsedkyní Sněmovny za STAN Věra Kovářová.

Rakušan ve středu počtvrté narazil i když neměl protikandidáta a i když křeslo ve vedení dolní komory parlamentu pro STAN garantují předchozí politické dohody.

„Potvrdilo se, že jediné dohody, které je koalice schopna dodržet, jsou ty o nevydání jejich šéfů spravedlnosti,“ uvedl Rakušan v první reakci na výsledek volby. Ke zvolení potřeboval získat nejméně 87 poslaneckých hlasů vzhledem k počtu přítomných, obdržel jich ale jen 73.

Jsme černým pasažérem, který ztrácí renomé v NATO, prohlásil Rakušan

Nedostatečné výdaje na zajištění bezpečnosti České republiky kritizoval po jednání stínové vlády hnutí STAN jeho předseda Vít Rakušan. „Jsme černým pasažérem, který ztrácí renomé v NATO,“ prohlásil v reakci na výdaje obranu a bezpečnost, které považuje opozice za nedostatečné.

„Máme terorismus, který je reakcí na to, že se ve světě něco děje,“ řekl exministr vnitra v narážce na to, že bylo zatčeno několik podezřelých ze žhářského útoku na průmyslovou zónu se zbrojní firmou v Pardubicích.

I to by podle Rakušana měl být podnět k tomu, aby neklesaly výdaje státu na tajné služby a další bezpečnostní složky státu.

TOP 09 vyzvala opozici k vyvolání mimořádné schůzi Sněmovny. Spolupracujeme, řekl Rakušan

„Na tématech jako je svolávání mimořádných shůzí v opozici spolupracujeme,“ řekl předseda hnutí STAN.

Ke svolání mimořádné schůze Sněmovny ke kauzám spojeným s vládou Andreje Babiše. Ke spolupráci vyzvala TOP 09 další opoziční strany, protože sama nemá k vyvolání mimořádné schůze dost hlasů.

„Reálně ji vidím za dva až tři týdny,“ řekl Havel k tomu, kdy by podle něj mimořádná schůze z iniciativy opozice mohla být.

Rakušanovi by se zamlouvala mimořádná schůze k tématu zmatků ve vládní koalici kolem financování mimořádných médií.

V pondělí předseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura řekl, že vládní koalice v úterý předloží ve Sněmovně návrh na částečné zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Tvrdil, že zrušeny budou poplatky pro seniory nad 75 let, pro zdravotně postižené občany, pro děti a nezaopatřené mladé lidi do 26 let i pro firmy.

Žádný takový návrh ale předložen nebyl, podle místopředsedy Sněmovny za ANO Patrika Nachera se na něm stále pracuje.

