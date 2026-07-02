Nově by tuto pravomoc měl získat ministr zahraničí. Změnu navrhl poslanec SPD a předseda Svobodných Libor Vondráček.
Ze strany vládní koalice je to podle Rakušana osobně motivovaná msta. „Nenápadným pozměňovacím návrhem, přílepkem, se děje docela závažná věc. Vláda, se rozhodla omezit pravomoci prezidenta republiky, a to jmenovat vystance u stálých misí u mezinárodních organizací. My jsme samozřejmě hlasovali proti tomuto pozměňovacímu návrhu. A kdo si ještě do včerejška myslel, anebo věřil tomu, že ten spor mezi vládou, ta extrémní kohabitace, které jsme svědky, a prezidentem republiky není osobní, tak po včerejšku může mít absolutně jasno. Je to osobně motivovaná msta,“ řekl na tiskové konferenci stínové vlády STAN Rakušan.
Nyní návrh, který prosadila vládní koalice, míří do Senátu, kde má převahu opozice, takže se nejspíš ještě do Sněmovny vrátí, a pak by zamířil na Hrad pro podpis hlavy státu.
Prezident bude zvažovat další kroky
Ale i prezident Petr Pavel není spokojen s tím, co koalice prosadila.
„Schválení zákona v poslanecké sněmovně, který počítá s odebráním pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí České republiky při mezinárodních organizacích, ukazuje další pokus o omezení ústavních kompetencí hlavy státu. Představuje zúžení prostoru pro výkon pravomocí prezidenta republiky v zahraniční politice. Prezident republiky bude proto zvažovat další kroky,“ uvedl ředitel odboru komunikace Hradu Vít Kolář.
„Je to jenom drobná úprava,“ komentoval přijetí návrhu ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka. „Jsme parlamentní, nikoli prezidentská republika,“ říká poslanec za SPD Libor Vondráček.