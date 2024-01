Dnes už bych Putina ve vaku na mrtvoly nevyvěsil, zpytuje svědomí Rakušan

Obraz Putina ve vaku na mrtvoly, umístěný mezi českou a ukrajinskou vlajku, se na budově vnitra na Letné objevil předloni v říjnu v rámci připomínky vzniku Československa. Rakušanův úřad tehdy sdělil, že má velkoplošná instalace poukázat vedle vzniku Československa také na odhodlanost bránit demokratické hodnoty svrchovaného státu. Vystavení podobizny na státním úřadu dosud Rakušanovi vyčítají někteří odpůrci a politici.

Rakušan dnes napsal, že při své pondělní debatě v Karviné dostal pytel se svou fotkou a dotazem, zda nezpytuje svědomí. „Určitě ho zpytuju. Je hranice mezi tím, co si člověk může dovolit jako občan a jako ministr. A jestli je správné k tomu využít oficiální instituci,“ dodal.

Propojení politiky s aktivismem tehdy zažil poprvé a necítil se úplně nejlíp. „Jako symbol mi to ale v danou chvíli přišlo správné, protože Putin se svým režimem je vrah malých dětí a žen na Ukrajině. Nesmíme to popírat a musíme to dávat najevo. S odstupem času bych už k tomu ale zvolil jinou formu,“ doplnil.

Podobizna se vztahovala k ruské invazi na Ukrajinu, od jejíhož začátku nyní uplynuly bez měsíce dva roky. Česko od začátku konfliktu patří mezi nejvýraznější podporovatele Ukrajiny, přijal také statisíce ukrajinských uprchlíků.