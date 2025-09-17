Jdeme dlouho po fialový, mohlo to být lepší, rýpl si Rakušan do premiéra

Do svého koaličního partnera, premiéra a předsedy ODS Petra Fialy, si v předvolebním spotu rýpl šéf hnutí STAN, ministr vnitra Vít Rakušan. Nejmenoval sice předsedu vlády, ale přesto bylo jasné, oč jde. „Hele, jdeme dlouho po fialový. Něco se sice povedlo, ale mohlo to být fakt lepší,“ říká Rakušan ve videu, které ve středu opakovaně odvysílala Česká televize.

Volby 2025

Na otázku jednoho z kolegů, s nimiž jde túru, zda to neotočí, pak Rakušan odpovídá: „Ne. Jasně, že jdeme dál, půjdeme spolu, ale po našem. Teď jdou Starostové do čela v těchhle volbách. Stojíme na rozcestí, můžeme přešlapovat na místě, nebo se pohnout dál s novou energií. Pojďte dál s námi.“

V srpnu na pražské Štvanici při zahájení hlavní části kampaně svého hnutí Rakušan řekl, že nejlepší variantou pro Česko je pokračování vlády SPOLU, jeho STAN a Pirátů, kteří jsou od loňského podzimu v opozici, ale i tam si neodpustil drobné popíchnutí.

"Jdeme dlouho po fialový. Dál půjdeme spolu, ale po našem," říká v klipu Rakušan
Vít Rakušan a Petr Fiala se sešli u piva, aby si potvrdili odmítnutí spolupráce s ANO. (26. srpna 2025)
Předseda STAN Vít Rakušan a lídr koalice SPOLU Petr Fiala (ODS) se sešli u piva v pražské Malostranské besedě. (26. srpna 2025)
Premiér Petr Fiala a ministr vnitra Vít Rakušan na jednání vlády (20. srpna 2025)
Málo jsme vysílali signál lidem, že jsme tady pro všechny nezávisle na tom, koho budou volit,“ vytkl vládě, v níž je prvním vicepremiérem. Fialovi kritici se občas vysmívají premiérovi, že „vysílá signály“ místo jasných slov a rozhodnutí.

„Držím STAN palce a zároveň jsem přesvědčen, že voliči demokratických stran nejsou příliš zvědaví na okopávání kotníků. A je jedno, zda v šatně nebo na billboardech,“ reagoval pak také na Rakušanova slova premiér.

Po volbách má ambici Rakušan vládu vést, čemuž odpovídá i slogan Starostové do čela. Méně už tomu ale nasvědčují preference. Podle agentury STEM pro CNN Prima News klesla podpora hnutí STAN na 10 procent.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS
Volby do Poslanecké sněmovny 2025

