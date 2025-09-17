Jdeme dlouho po fialový, mohlo to být lepší, rýpl si Rakušan do premiéra

Volby 2025Sledovat další díly na iDNES.tv
Na otázku jednoho z kolegů, s nimiž jde túru, zda to neotočí, pak Rakušan odpovídá: „Ne. Jasně, že jdeme dál, půjdeme spolu, ale po našem. Teď jdou Starostové do čela v těchhle volbách. Stojíme na rozcestí, můžeme přešlapovat na místě, nebo se pohnout dál s novou energií. Pojďte dál s námi.“
V srpnu na pražské Štvanici při zahájení hlavní části kampaně svého hnutí Rakušan řekl, že nejlepší variantou pro Česko je pokračování vlády SPOLU, jeho STAN a Pirátů, kteří jsou od loňského podzimu v opozici, ale i tam si neodpustil drobné popíchnutí.
„Málo jsme vysílali signál lidem, že jsme tady pro všechny nezávisle na tom, koho budou volit,“ vytkl vládě, v níž je prvním vicepremiérem. Fialovi kritici se občas vysmívají premiérovi, že „vysílá signály“ místo jasných slov a rozhodnutí.
„Držím STAN palce a zároveň jsem přesvědčen, že voliči demokratických stran nejsou příliš zvědaví na okopávání kotníků. A je jedno, zda v šatně nebo na billboardech,“ reagoval pak také na Rakušanova slova premiér.
Po volbách má ambici Rakušan vládu vést, čemuž odpovídá i slogan Starostové do čela. Méně už tomu ale nasvědčují preference. Podle agentury STEM pro CNN Prima News klesla podpora hnutí STAN na 10 procent.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS