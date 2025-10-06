Rakušan plánuje setkání s Fialou a Hřibem, chce jednat o spolupráci v opozici

Rakušan připomněl, že závěr kampaně před sněmovními volbami Starostové věnovali úsilí získat hlasy, aby bylo ve Sněmovně obsazených 101 míst tak, že by mohla pokračovat stávající vláda spolu s Piráty. Uskupení však získala jen 92 poslanců. „Na spolupráci samozřejmě chceme stavět i v opozici. Jakou podobu a formu bude mít, o tom chceme s partnery v nejbližších dnech jednat. Proto jsem inicioval schůzku s Petrem Fialou a Zdeňkem Hřibem,“ uvedl Rakušan.
Výborný se v neděli po jednání předsednictva lidovců vyslovil pro vznik opoziční rady. Popsal ji jako platformu opozičních stran, které by se jejím prostřednictvím radily o společném postupu ve Sněmovně. Za dobrý nápad to označil Jiří Pospíšil (TOP 09). Naopak Hřib v této souvislosti zmínil poválečnou národní frontu, kterou odmítl.