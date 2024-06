Štváči! Podvod! Okamura a Konečná v debatě spílali Rakušanovi s Bartošem

„My chceme mír. Nechceme válku. Konflikt se už nijak neposune kvůli velké ruské menšině, co na Donbasu žije po staletí,“ řekl Okamura a odmítl tvrzení, že členové této menšiny nesouhlasí s přidělením k ruskému národu. Výrazně se opřel také do Ukrajiny. „Režim, ve kterém lidé podporují teroristy a pojmenovávají po nich ulice, je pro mě špatný. Z takových se mi dělá velmi špatně,“ prohlásil emotivně Okamura a sklidil potlesk i bučení od přítomných diváků.

Okamura následně o Vítu Rakušanovi a předsedovi Pirátů Ivanu Bartošovi prohlásil, že jsou mimo českou realitu a chovají se jako váleční štváči. „Tohle nemá cenu, takhle se s vámi žádná debata nedá vést,“ oponoval mu Rakušan.

Superdebata šéfů politických stran a hnutí Robert Šlachta, Přísaha a Motoristé sobě Kateřina Konečná, STAČILO! Tomio Okamura, SPD a Trikolora Ivan Bartoš, Piráti Vít Rakušan, STAN

S Okamurou je ve shodě i Kateřina Konečná jakožto lídryně koalice STAČILO. Ta mimo jiné označila současné evropské volby za referendum o míru. „Buď si zvolíme další válečníky, nebo mírové politiky. Vyzývám všechny, kdo chtějí mír, ať nevolí ty, co berou peníze od občanů a posílají je na Ukrajinu,“ vyzvala Konečná, podle níž je zásadní, aby záruky pro mír daly hlavně jaderné mocnosti.

Konečná také spílala vládě ohledně mírové iniciativy, kterou označila za podvod. „Vláda o mírové iniciativě neustále lže, poněvadž pod rouškou tmy je iniciativa rozběhnutá už od roku 2022. Jsou o tom tvrdá data, která ukazují, jaké kšefty se už tehdy prováděly. To se samozřejmě u nás nedozvíme,“ uvedla Konečná, která informace podle svých slov vzala z ukrajinského tisku.

„Všichni chceme mír, nevytvářejte dvě skupiny lidí, kdy jedna chce válku a druhá mír. Na Ukrajině padají bomby a na nás padají ty bomby hybridní války. My ale nechceme, aby si ve stylu Mnichovské dohody vzalo imperiální Rusko kus krásné země, kterou je Ukrajina,“ řekl Rakušan.

Slova Víta Rakušana potvrdil předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Mírové podklady by zkrátka měla udělat Ukrajina a ne Putinův režim,“ zmínil Bartoš a uvedl, že největším nebezpečím stále zůstává ruská propaganda. Bartoš na konto výroků také od Konečné uvedl, že její rétorika je snad z jiného světa.

Podle Roberta Šlachty, předsedy koalice Přísaha a Motoristé, chybí realistický pohled na válku na Ukrajinu. „Rád bych vyzval k jednání o příměří. „I náš prezident nyní říká, že je potřeba příměří,“ řekl.

„Evropská unie umí pomáhat a zvládat krize, pomohli jsme státu, který byl bezprecedentně napaden a měli bychom být velmi hrdí jako Evropané,“ řekl Rakušan a snažil se vysvětlit, proč jsou nutné ukrajinské útoky na strategické cíle na ruském území.

„Je problém kolik ukrajinských mužů je mimo Ukrajinu. Je důležité, aby sami Ukrajinci stíhali pašerácké mafie a hlídali si Zakarpatí. Mezinárodní právo nám totiž neumožňuje nikoho proti jeho vůli navracet zpět,“ objasnil Rakušan. „Můžeme ale zpřísnit sociální podmínky pro ty, kdo by – teoreticky – měli být doma a bojovat proti ruské agresi.“

Tomio Okamura a Vít Rakušan proti sobě ostře vystupují již dlouhodobě. Předseda opozičního SPD již ministra vnitra několikrát vyzýval i k rezignaci, protože podle něj nezvládá zajistit bezpečnost občanů České republiky. Reagoval tak mimo jiné na znásilnění nezletilé dívky v Plzni. To se stalo v minulém roce v létě.

„Postup policie je jednoznačný a vychází ze zákona – národnost se neuvádí. Ano, jde o odporné trestné činy, ale odporných trestných činů se dopouští i naši občané. Ale vyvolávat střelbu do jedné skupiny obyvatel, to nejde. Nebudeme podporovat obchod s nenávistí,“ vysvětloval tehdy Rakušan.

„Vaší vládě důvěřují pouhá dvě procenta občanů, ale já nikde nepsal o kolektivní vině občanů. Jen lžete. Paragraf co zmiňujete jen upravuje to, co policie smí sdělovat v úkonech trestního řízení. Zákon o policii to jasně definuje. Totožnost jste tedy uvést nechtěl a jste na straně útočníka,“ brojil Okamura, aniž zmíněná dvě procenta jakkoli doložil. A dodal, že chrání české občany a odmítá kroky vlády.

Rakušanovu rezignaci si v debatě přál i Robert Šlachta. Ministra například několikrát ostře zkritizoval kvůli špatné práci policie při zásahu proti útočníkovi na Filozofické fakultě. Šlachta zároveň obvinil Rakušana, že spolupracuje s člověkem, který je spojovaný s proruským pučem v Černé Hoře. Bližší informace však Šlachta neposkytl a šéf hnutí STAN se k obvinění nevyjádřil.