Rakušan svolal schůzku, společně s Fialou a Hřibem chce odmítnout vládu s ANO

Autor: ,
  13:21aktualizováno  13:21
Předseda Starostů a vicepremiér Vít Rakušan uspořádá v době vrcholící kampaně před sněmovními volbami schůzku, na které chce spolu s předsedy ODS a Pirátů Petrem Fialou a Zdeňkem Hřibem deklarovat, že za žádných okolností nepodpoří vládu s ANO expremiéra Andreje Babiše.
Premiér Petr Fiala a ministr vnitra Vít Rakušan na jednání vlády (9. července 2025)

Premiér Petr Fiala a ministr vnitra Vít Rakušan na jednání vlády (9. července 2025) | foto: ČTK

Premiér Petr Fiala a ministr vnitra Vít Rakušan na jednání vlády (20. srpna 2025)
Premiér Petr Fiala a ministr vnitra Vít Rakušan na jednání vlády (18. června 2025)
Tisková konference premiéra Petra Fialy (ODS), ministra vnitra Víta Rakušana
Tisková konference premiéra Petra Fialy (ODS), ministra vnitra Víta Rakušana
Na síti X Rakušan informoval o tom, že Fiala na jednání kývl, náměstek pražského primátora Hřib ho podmínil i debatou o záležitostech týkajících se metropole. Schůzka se podle Rakušana uskuteční.

Piráti koaliční vládu Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a STAN opustili loni na podzim po odvolání tehdejšího předsedy strany Ivana Bartoše z kabinetu kvůli chybám v digitalizaci stavebního řízení.

Aby demokratické strany daly voličům naději, že může vzniknout kabinet bez ANO, musí se podle Rakušana veřejně shodnout, že vládu s tímto hnutím nepodpoří, ani do ní nevstoupí, a to za žádných okolností.

„Říkáme jasně, že jedinou alternativou k vládě ANO je vláda na stejném půdorysu, jako byla ta předchozí, a to je něco, co musíme říct společně všichni tři,“ popsal důvody pozvání k setkání. Termín jednání zatím nepadl.

Volby se uskuteční za šest týdnů. Hnutí ANO průzkumy veřejného mínění dávají nejvyšší šance na vítězství, a to s velkým náskokem před Spolu. Strany na půdorysu původní vládní koalice by podle průzkumů nyní potřebných 101 mandátů pro podporu vlády nezískaly. Všechny prohlašují, že s Babišovým hnutím spolupracovat nebudou.

