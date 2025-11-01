Představit tým odborných mluvčích, který se zatím zdráhá nazývat stínová vláda, protože je stále ve vládě, by Rakušan mohl už příští týden.
„Já okamžitě budu jezdit do všech regionů. Tuhle zemi projedu úplně celou a několikrát za ty čtyři roky,“ prohlásil Rakušan. Plánuje jezdit nejen tam, kde má STAN starosty, ale i do těch regionů, kde je hnutí méně úspěšné a kam politici tolik nejezdí.
Připomíná to počínání šéfa ANO Andreje Babiše, který v předvolební kampani jezdil i tam, kde jiné politiky roky neviděli. Odměnou mu za to bylo jasné vítězství ve volbách.
„My jako odpověď na to skládáme něco, co zatím nazýváme náš odborný tým. A jeho hlavním cílem je dohlížet a předkládat protinávrhy,“ řekl šéf STAN. „Budeme určitě využívat Senátu jako výrazné ústavní pojistky, kterou zaplaťpánbůh v Česku máme. Senát určitě můžeme využít k tomu, aby nedošlo k nějakým nevratným škodám na kvalitě liberální demokracie v naší zemi,“ vyhlásil Rakušan.
„Nejdeme destruovat, jdeme se konstruktivně vyjadřovat k návrhům, s kterými vláda přijde a pokud budou potřeba hlasy na proevropská prozápadní řešení, která naopak upevňují naši pozici v Evropě a ve strukturách, které jsou tady od toho, aby nás chránily, tak určitě pomůžeme,“ avizuje, že ne vždy musí být STAN proti vládě.
Červené linie hnutí STAN
Hnutí STAN ale při hlídání vlády označilo některé červené linie, které podle něj nesmí být překročeny.
„Jedna z oblastí, která je opravdu zásadní a kde jsme od začátku velmi ve střehu, je oblast veřejnoprávních médií. My vnímáme v programech případných stran vznikající koalice, že mají návrhy na zrušení koncesionářských poplatků. Jsou tady úvahy o sloučení České televize, Českého rozhlasu. To je v rozporu s principy svobodné a otevřené demokracie. Tohle je opravdu červená linie,“ řekla místopředsedkyně STAN a šéfka poslaneckého klubu Michaela Šebelová.
„Zajistíme transparentní kontrolu hospodaření České televize a Českého rozhlasu prostřednictvím NKÚ. Naší prioritou je zachování jejich nezávislosti. Zrušíme poplatky za veřejnoprávní média, čímž snížíme zátěž pro občany a firmy,“ je uvedeno v návrhu programového prohlášení příští vlády ANO, SPD a Motoristů sobě, který se podařilo iDNES.cz získat a který politici budoucí trojkoalice podepíší v pondělí po poledni.
S Rakušanem jsou v týmu Šebelová či Dvořák
Šebelová je jednou z političek, které se v Rakušanově týmu odborných mluvčích, budoucí stínové vládě, objeví. Stejně jako první místopředseda STAN Lukáš Vlček či poslanci Karel Dvořák nebo Barbora Urbanová.
Mezi další červené linie, která podle STAN nemá nová vláda překračovat, patří porušování principů právního státu a rovnosti před zákonem, změny v zahraničněpolitickém zakotvení Česka, politické ovlivňování práce policie, ústup od ekonomických reforem a zpochybňování role občanské společnosti a práce neziskového sektoru. „Nebudeme se jenom nečinně dívat, pokud budou červené linie překročeny,“ řekl ve Sněmovně Rakušan.
STAN není jediná opoziční strana, která sestaví tým lidí chystajících se na budoucí vládní odpovědnost.
Podobně uvažuje také místopředseda ODS Martin Kupka, který chce vést občanské demokraty po Petru Fialovi, který už na lednovém kongresu ODS nebude kandidovat do vedení strany.
„Prvním úkolem je dát dohromady kompetentní týmy, abychom mohli dělat opoziční politiku, která bude plnokrevná a která zároveň přitáhne další lidi vně ODS. Týmy kolem budoucích stínových ministrů musejí mluvit s lidmi, kteří jsou špičkami ve svých profesích,“ řekl Kupka v rozhovoru pro iDNES.cz.
Kdo jsou stínoví ministři, se v každém případě vyplatí sledovat. Ze stínové vlády ANO, kterou vedl Karel Havlíček, by se v kabinetu Andreje Babiše měli objevit právě první místopředseda ANO Havlíček jako ministr průmyslu a obchodu, místopředsedkyně Alena Schillerová jako ministryně financí, Aleš Juchelka jako ministr práce a sociálních věcí i poslanec Lubomír Metnar jako příští ministr vnitra.