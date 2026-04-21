Zatímco úterní ranní teploty se pohybovaly většinou mezi 2 a 6 stupni, v následujících dnech se podle ČHMÚ ochladí. „Středa a čtvrtek přinesou podstatně nižší ranní teploty a zejména v Čechách může i slabě mrznout. Mráz může poškodit pozdně kvetoucí ovocné dřeviny, především třešně, višně, jabloně,“ uvedli meteorologové na síti X.
Varování platí hlavně pro Čechy, a to i pro místa s nižší nadmořskou výškou, nejen pro hory. „V rizikovějších polohách 400 až 500 metrů nad mořem ještě kvetou ranější druhy, včetně meruněk nebo broskvoní,“ uvedl dále ČHMÚ.
Ranní teploty ve středu a ve čtvrtek mohou poškodit kvetoucí stromy.
Mráz udeří v úterý a ve středu ráno
V úterý ráno se teploty pohybovaly většinou nad nulou, Sněžka ale hlásila -3,8 °C. Mimo hory bylo nejchladněji ve Vyšším Brodě, kde naměřili 1,5 stupně, nejtepleji pak v Přerově, kde teplota dosáhla 6,7 °C.
Noční mrazy Česko zažilo i na začátku dubna. Poškodily část budoucí úrody ovoce na Moravě. Nejhůře dopadly broskvoně, někde i třešně. Ovocnáře překvapilo lokální poškození jabloní, které ještě nebyly v plném květu.
V úterý bude ještě oblačno až zataženo se srážkami, ale od středy se vyjasní. Teploty ovšem zůstanou pod 20 stupni Celsia.
|Den
|Noční teploty (00-07)
|Denní teploty (7-22)
|úterý 21. dubna
|10 až 14, na JZ kolem 8 °C
|středa 22. dubna
|+3 až -1, při uklidnění větru až -3 °C
|12 až 16 °C
|čtvrtek 23. dubna
|5 až 1, na JZ a Z až -2 °C
|14 až 18 °C
|pátek 24. dubna
|7 až 3 °C, při uklidnění větru až 1 °C
|14 až 18, na SV 11 až 14 °C
|sobota 25. dubna
|6 až 2 °C
|14 až 18 °C
|od neděle do úterý
|5 až 1, při zmenšené oblačnosti až -2 °C
|8 až 13, místy až 16 °C
V úterý bude oblačno, místy přeháňky, na jihozápadě až zataženo a srážky četnější. V polohách nad 800, postupně nad tisíc metrů srážky sněhové. A teploty od 10 do 14 stupňů Celsia.
Ve středu a čtvrtek bude jasno až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty dosáhnou ve středu 12 až 16 stupňů, ve čtvrtek se ještě o dva stupně oteplí.
Na pátek a v sobotu meteorologové předpovídají polojasno až oblačno a ojediněle přeháňky. Teploměry odpoledne ukážou 14 až 18 stupňů, na severovýchodě 11 až 14 °C.
Od neděle do úterý by mělo být oblačno až zataženo, místy polojasno. Místy přeháňky, od vyšších poloh většinou sněhové. Nejvyšší denní teploty 8 až 13, v závěru období při zmenšené oblačnosti až 16 °C.