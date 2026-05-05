Rarášek vzniká nad silně přehřátým zemským povrchem, když je přítomný střih větru. Takže často za velmi teplých, slunečních dní.
„Suché, prašné počasí takovéto víry vizuálně zvýrazňuje, proto je jich tyto dny u nás zaznamenaných docela dost,“ poznamenal Tadeáš Gregor z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
Většinou takovéto víry sahají do výšky až 30 metrů, ale byly zdokumentované i prachové víry o výšce kolem jednoho kilometru, a to zejména v pouštních a polopouštních oblastech.
„Většinou nenapáchá žádné nebo skoro žádné škody, ale v případě silných prašných vírů může náraz větru ve víru dosáhnout vzácně i přes 30 metrů za sekundu a v úzkém pásu o šířce několika metrů se škody mohou vyskytnout,“ doplnil Gregor.
V dalších dnech se můžeme dočkat bouřek. „Mohou se lokálně vyskytnout v úterý, ve středu, výjimečně i ve čtvrtek, ale zpravidla bez nebezpečných doprovodných projevů. Jen výjimečně se může objevit s bouřkou spojený silnější náraz větru nebo intenzivnější déšť. Tornáda určitě ne,“ popsal Gregor.