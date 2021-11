PCR test před Vánoci pro každého zdarma, navrhuje Maďar. V praxi to podle Šonky tak fungovat nemůže, nejsou kapacity

Po Vánocích může podle Maďara, který je mimo jiné členem Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES), stoupnout úmrtnost. Během svátků se totiž podle něj může nákaza dostat ke zranitelné části populace, a to skrze děti, které nakazí své prarodiče. Právě mezi dětmi je totiž nyní podle něj incidence velmi vysoká.

„Já bych vzhledem k tomu navrhoval, když už ministerstvo zrušilo plošné preventivní testy, aby alespoň jako nějaký předvánoční dárek mohli všichni včetně očkovaných alespoň jednou zdarma na PCR test,“ řekl v České televizi.

Upozornil přitom na to, že právě ti nejstarší byli očkováni jako první. Mohou tak již mít menší ochranu proti nemoci. Testování by podle něj mělo být dobrovolné pro všechny, kdo by o něj stáli. Vláda by ale měla takové rozhodnutí případně oznámit co nejdříve, aby mohly laboratoře a odběrová místa posílit kapacity.

Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky totiž kapacity stále pokulhávají. „To, co kolega říká, zní báječně, ale já už dnes v praxi vidím ve své ordinaci, a to nejsem nikde v žádné odlehlé destinaci, že na výsledek PCR testování čekáme tři dny, možná i déle. A to jsou diagnostické testy u pacientů, kteří mají příznaky. Nedovedu si představit, že bychom měli kapacitu pro protestování populace PCR testy,“ reagoval na návrh Šonka. Aby něco takového bylo možné, musely by podle něj laboratoře i odběrová místa významně posílit.

Maďar připustil, že kapacita skutečně může být problém. „Vím, že jsou i takové absurdní situace, že už teď, kdy ta situace není zdaleka tak špatná, jako bude za několik týdnů, někdo podstoupí PCR test, který mu platí 72 hodin, ale k výsledku se dostane za 85 hodin,“ řekl Maďar.

Zpřísnění jako krok správným směrem

Oba odborníci také zhodnotili opatření, které má vláda v pondělí schválit. To má zrušit uznávání antigenních testů a samotestů. „Dostatečné to samo o sobě asi nebude, ale je to krok správným směrem. Rozhodně se teď musíme opřít o PCR testy,“ řekl s tím, že jde po očkování o druhou nejlevnější metodu zvládání epidemie.



Poukázal na vysokou sedmidenní incidenci, která v sobotu činila asi 693 případů na 100 tisíc obyvatel. „I kdyby se hned teď podařilo incidenci stáhnout, hospitalizace a úmrtí mají zpoždění,“ podotkl. Ministerstvo zdravotnictví však má podle něj právně jen omezené možnosti. Také současná opatření se z velké části nedodržují, míní.

Incidenci by podle něj mohlo dostat velmi rychle pod kontrolu, kdyby se začalo masivně testovat PCR testy, a to především na školách, na což by rychle reagovalo trasování i nařizování karantény.

Šonka dále uvedl, že nyní výrazně roste zájem o očkování v ordinacích praktických lékařů. „V tuhle chvíli vidím obrovský zájem lidí o očkování. Ten se dramaticky zlomil asi před dvěma týdny, kdy to šlo z nuly na sto. U třetiny lidí to jsou první dávky,“ řekl. Nyní je podle něj možné, že se zájem ještě zvedne.

Odmítl také představu, že v populaci je řada nakažených, kteří nemají příznaky. Tak to podle něj může být mezi dětmi, mezi dospělými je ale podle něj bezpříznakových minimum.

„Nemám pocit, že by nám tady běhalo mnoho lidí, kteří nemají žádné příznaky a mají covid. Tak to je možná ve školách, ale v dospělé populaci ne,“ řekl s tím, že když se lékař s lidmi baví, velmi často připustí, že mírné příznaky měli. Apeloval proto na lidi, aby se nesnažili přechodit různé sezonní virózy bez absolvování testu.