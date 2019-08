Rath neuspěl s ústavní stížností. Víc peněz za eskortování v poutech mu nenáleží

Brno Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha ve sporu o odškodnění za to, že jej v závěru jeho vazby opakovaně eskortovali k hlavnímu líčení v poutech. Prý jej takové zacházení dehonestovalo v očích veřejnosti. Rath žádal 30 000 korun jako náhradu nemajetkové újmy, dostal jen 12 000 korun, tedy 400 korun za jednu eskortu, což pokládal za nedostatečné.

Ústavní soudci stížnost označili za zjevně neopodstatněnou, zjistila ČTK z usnesení v databázi soudu. Na usnesení z července upozornila v pondělí Česká televize.



Přiznaná částka se týká období, které Rath ještě trávil ve vazební cele, ačkoliv podle pozdějšího rozhodnutí Ústavního soudu tehdy už bylo další prodlužování jeho vazby nezákonné. Ke středočeskému krajskému soudu byl v té době předveden v poutech třicetkrát, přičemž za každou cestu se domáhal tisícikoruny.

Ústavní soud se nyní ztotožnil s verdiktem, že Rathův nárok je částečně promlčený. Rath neuspěl ani s poukazem na to, že celebritám soudy v jiných případech přiznávají statisíce korun, zatímco on má dostat stokoruny. Ústavní soudci poukázali na to, že sám Rath se domáhal 30 000 korun.

„Tomuto nároku bylo zčásti vyhověno, přičemž Ústavnímu soudu nenáleží přezkoumávat, zda je správnější částkou odškodného 400 Kč (jak rozhodly soudy) nebo 1000 Kč (jak požadoval stěžovatel), i s ohledem na rozsah přezkumu, který je stěžovateli z důvodů promlčení ‚otevřen‘ jen s ohledem na argumentaci nezákonnou vazbou,“ stojí v usnesení.

Rath v žalobě dříve kritizoval i to, že ho dozorci na jednání údajně vodili nestandardním způsobem, který označil jako „vláčení“. Justice však tento argument neuznala s tím, že eskorta použila nejmírnější pouta s řetízkem, tedy zákonné zajišťovací prostředky.

Policie zadržela Ratha kvůli podezření z přijímání úplatků v květnu 2012, ve vazbě byl do listopadu 2013. Podle pravomocného trestního rozsudku si má bývalý politik odpykat sedm let. Justice také začala projednávat další větev jeho kauzy.