Rath má smůlu. Zastupitelem v Hostivici se nestane, rozhodl krajský soud

PRAHA David Rath se do politiky nevrátí. Krajský soud v Praze totiž vyhověl stížnosti jeho konkurentům, kteří si stěžovali, že devět lidí z Rathova uskupení Zdravé Hostivice nemělo v Hostivici v době voleb trvalé bydliště. Rath řekl, že krajské soudy podle jeho informací v podobných případech rozhodují různě, zvažuje proto podání ústavní stížnosti.

Bývalý hejtman Středočeského kraje David Rath v době, kdy jeho konkurenti stížnost podali, pochybnosti odmítal, uvedl dále server Seznam zprávy. „Samozřejmě mandát zastupitele nemůže získat osoba, která nemá v době vzniku mandátu bydliště v Hostivici. Toto se nestalo. Mandát jsem získal já,“ uvedl tenkrát Rath.



Nemohl jsem uspět, plakáty jsem si vylepoval sám, glosuje Rath. Uvažuje o evropských volbách

Krajský soud v Praze ale rozhodl ve prospěch jeho konkurentů. Nakonec totiž soud dospěl k závěru, že Rathovo křeslo patří volební straně Středočeši2012, která tak bude mít šest místo původních pěti zastupitelů.

„Rozdělení mandátů vycházející též z hlasů získaných kandidáty, kteří nebyli vůbec způsobilí mandát získat, nelze považovat za spravedlivé, neboť je postaveno na volebním faulu volebních stran, na jejichž kandidátních listinách tito (de facto fiktivní) kandidáti kandidovali,“ uvedla soudkyně Olga Stránská.



Bývalý hejtman středočeského kraje David Rath tak zastupitelem v Hostivici nebude. Nahradí ho Petr Lovíšek ze sdružení Středočeši2012.cz.



Komunální volby v Hostivici vyhrálo uskupení HOme - Hostivice město se šesti mandáty. Druzí byli Středočeši2012.cz v čele se současným starostou Jaroslavem Kratochvílem, kteří získali původně pět křesel. Zdravá Hostivice skončila na sedmém místě se ziskem jednoho mandátu, o který ale rozhodnutím soudu přichází. Uskupení bývalého hejtmana má totiž po přepočtu místo 2513 hlasů (5,21 procenta) jen 1532 hlasů, což k překročení pětiprocentní hranice pro vstup do zastupitelstva nestačí.



Rath řekl, že počká na písemné vyhotovení a pak se případně obrátí na Ústavní soud. Má prý k dispozici právní rozbor upozorňující na fakt, že Krajský soud v Praze i některé jiné krajské soudy v minulosti obdobné stížnosti odmítaly. Argumentovaly údajně tím, že stížnosti měly být podány proti kandidátce, nikoliv proti výsledku voleb. „Bude se potřeba podívat na to, v čem je rozdíl, a na základě toho bude potřeba právní úvaha, jestli není naplněna možnost podání ústavní stížnosti,“ uvedl Rath.

Podle něj tento problém nemusí nastat jen kvůli nezměněnému bydlišti, ale třeba i kvůli úmrtí kandidáta. „Vemte si situaci, že někdo je napsán na kandidátce a umře do doby konání voleb. Podle téhle logiky by někdo nebyl zvolen jen proto, že mu někdo z kandidátky umřel,“ namítl Rath. Protože v těchto případech není možný přezkum vyšší soudní instancí, může to být podle něj zajímavá otázka právě pro Ústavní soud, který by praxi krajských soudů mohl sjednotit.

David Rath proslul v minulosti korupční kauzou jako hejtman Středočeského kraje. Za ni byl letos nepravomocně odsouzen na několik let vězení.