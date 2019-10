Reakce českých politiků na úmrtí Gotta. ‚Zarmucující zpráva pro celou zemi‘ i ‚mimořádná osobnost‘

PRAHA Úmrtí zpěváka Karla Gotta je nesmírně zarmucující zpráva pro celé Česko. Prostřednictvím svého mluvčího to uvedl prezident Miloš Zeman. Gott se podle něj rozdával druhým, daroval svůj život celým generacím. Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje zpěváka Karla Gotta za jednoho z největších Čechů, které měl tu čest zažít. Mistře, vážil jsem si Vás, uvedl ve středu premiér na twitteru.

Populární zpěvák zemřel v úterý před půlnocí ve věku 80 let doma v kruhu své rodiny, řekla ve středu jeho manželka Ivana Gottová.



Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhne vládě, aby se Česko rozloučilo se zesnulým zpěvákem formou státního pohřbu v katedrále svatého Víta, řekl ve středu Babiš. Považoval by to za adekvátní vzhledem k tomu, jak významnou osobností Gott byl, dodal předseda vlády. „Navrhnu vládě, aby se uskutečnil státní pohřeb v katedrále svatého Víta. Myslím, že by si pan Gott zasloužil, aby se s ním lidé mohli takto rozloučit,“ řekl Babiš.



‚Jeden z největších Čechů‘

„Nesmírně zarmucující zpráva pro celou naši zemi. Karel Gott byl skutečný Umělec, který se rozdával druhým. To je vyčerpávající, ale právě to činí umělce umělcem. Karel Gott daroval svůj život generacím, daroval se nám všem,“ citoval Zemana jeho mluvčí na twitteru.



„Karel Gott byl vynikající reprezentant a zastánce České republiky v zahraničí. Čest jeho památce,“ uvedl na sociální síti šéf zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jidrák.

Zeman letos uvedl, že zvažuje, že Gottovi udělí vyšší státní vyznamenání. Řekl ale, že by zpěváka ocenil až v příštím roce, aby si mohl cenu osobně převzít, když se letos potýká se zdravotními komplikacemi. Gott v roce 2009 získal od Zemanova předchůdce Václava Klause medaili Za zásluhy I. stupně.

„Karel Gott. Provázel mě od mládí. A každého z nás. Jeden z největších Čechů, které jsme měli tu čest zažít. Zemřel. Věřil jsem, že tu bude navždycky. Je mi to nesmírně líto. Zapálím svíčku a poslechnu si něco od něj z 60. let. Mistře, vážil jsem si Vás. Víc, než dokážu říct,“ reagoval na zprávu Babiš.

Andrej Babiš (Twitter) @AndrejBabis Karel Gott. Provázel mě od mládí. A každého z nás. Jeden z největších Čechů, které jsme měli tu čest zažít. Zemřel. Věřil jsem, že tu bude navždycky. Je mi to nesmírně líto. Zapálím svíčku a poslechnu si něco od něj z 60. let. Mistře, vážil jsem si Vás. Víc, než dokážu říct. 5 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

„Byl jedním z mála umělců, který prošel desítkami let historie této země a získával uznání a obdiv lidí střídajících se generací. Jeho písně si zpívali lidé nejrůznějšího vzdělání a profesí. Karel Gott byl mimořádnou osobností, která nás dokázala spojovat. Čest jeho památce,“ napsal na twitteru ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) udělal málokdo pro dobré jméno Česka v zahraničí tolik jako Gott.

„Upřímnou soustrast rodině Karla Gotta. Celý život rozdával radost lidem po celém světě, jeho hlas milují miliony lidí. Mnohonásobný Zlatý slavík bude všem moc chybět,“ reagoval vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček.

Lubomír Zaorálek (Twitter) @ZaoralekL 1/2 Dnes celá naše země přišla o tolikrát zlatem oceněný hlas Karla Gotta. Byl jedním z mála umělců, který prošel desítkami let historie této země a získával uznání a obdiv lidí střídajících se generací. Jeho písně si zpívali lidé nejrůznějšího vzdělání a profesí. https://t.co/ZqePpoYv27 2 lidé to sdílejí odpovědětretweetoblíbit

„Karel Gott dokázal svým talentem, pílí a profesionalitou zaujmout posluchače napříč generacemi nejen v České republice. Jeho úspěch v rámci české populární hudby byl jedinečný a těžko opakovatelný,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

„Upřímnou soustrast všem blízkým. Karel Gott byl a zůstane velkou kulturní osobností naší země,“ napsal na twitteru předseda Starostů Vít Rakušan.

„Opustila nás jedna z největších postav české popkultury. Karel Gott dokázal svou hudbou zaujmout jako málokdo jiný. Je nezpochybnitelné, že svým uměním přispěl k dobrému jménu ČR v zahraničí. Čest jeho památce,“ uvedl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

„Před pár minutami mě zaskočila zpráva o náhlém úmrtí Karla Gotta, a proto bych chtěl rodině popřát upřímnou soustrast. Já jsem se s mistrem osobně viděl jen jednou, a to na koncertě Eltona Johna, ale šlo o nezapomenutelný zážitek,“ sdělil pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).