Piráti odmítají vyšší spodní sazbu DPH, Okamura mluví o sdírání z kůže

Ministr financí Zbyněk Stanjura podle České televize současně navrhuje přesunout část služeb a zboží z nejnižší desetiprocentní do té nejvyšší 21procentní. Šlo by třeba o vodné a stočné, točené pivo nebo vstupenky na sportovní a kulturní akce. Návrh by zvýšil příjmy státu zhruba o 24 miliard korun ročně.

Reforma DPH je součástí vládního plánu snížit v příštím roce schodek státního rozpočtu minimálně o 70 miliard korun. Koaliční partneři chtějí o sazbách i přesunech DPH ještě jednat, sněmovní opozice je zásadně proti. Redakce iDNES.cz oslovila politiky, zda se změnou daní souhlasí.

Chceme diskutovat, zní z TOP 09

První předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob uvedl, že o návrhu budou ještě v rámci koalice jednat. „S principem dvou sazeb, jedné snížené a základní, souhlasíme. Každopádně chceme diskutovat jak nastavení sazeb, tak rozdělení konkrétních položek mezi tyto sazby,“ komentoval Jakob.

Ministr pro místní rozvoj a šéf Pirátů Ivan Bartoš pro iDNES.cz poznamenal, že za stranu koaličním partnerům předložili návrhy na ozdravení rozpočtu, které by přinesly až 140 miliard ročně a přitom nezatížily zbytečně domácnosti ani živnostníky.

„Není to o náhodném škrtnutí pár položek či přesunech do daňových sazeb, které opticky zlepší rozpočet pro jeden rok. Je to o nastartování dlouhodobého pozitivního trendu a chytrých udržitelných krocích,“ vysvětlil Bartoš s tím, že zvýšení spodní sazby DPH na 14 procent Piráti nepodporují.

„Nesouhlasíme ani s přesuny vodného a stočného či tepla do vyšší sazby DPH, protože ceny energií jsou už nyní vysoké a rozhodně nechceme ještě více zbytečně zatěžovat domácnosti či rodiny s malými dětmi, na které aktuální krize dopadá nejvíce,“ zdůraznil Bartoš, který chce diskutovat i o přesunu ubytovacích služeb.

Vyšší sazba by dopadla i na studenty

„V případě jejich přesunu do vyšší sazby by zátěž dopadla třeba i na studenty na kolejích – náklady na ně jsou už nyní příliš vysoké a kvalita tomu často neodpovídá,“ doplnil. Bartoš také nevidí důvod, proč třeba více danit knihy včetně třeba učebnic potřebných pro vzdělávání, veřejnou hromadnou dopravu nebo vstupenky na kulturní akce.

„Zároveň se postavíme jakémukoliv ohrožení dostupnosti potřebných věcí typu léky. O návrhu bude ještě probíhat diskuze, nic není zatím finální,“ dodal šéf Pirátů.

Marek Výborný, předseda klubu pro iDNES.cz záležitost komentoval slovy, že za KDU-ČSL platí, že je třeba probrat všechny položky dohromady a ne vytrhávat do veřejné debaty jednotlivé služby či zboží.

Vláda naše občany nadále sdírá z kůže?

„My se dlouhodobě kloníme spíše k zachování třech sazeb, kde v té nejnižší by měly být výhradně položky sociálně či zdravotně citlivé. Vodné a stočné či teplo v sazbě nejvyšší vnímáme jako velmi problematické. Zdůrazňuji, že žádná koaliční dohoda k žádné daňové položce nebyla finalizována,“ uvedl Výborný.

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová pro iDNES.cz zopakovala, že o návrhu se bude ještě v rámci koalice jednat. „S redukcí sazeb na dvě, jedné snížené a základní, souhlasíme. Nicméně chceme diskutovat jak výši sazeb, tak rozdělení konkrétních položek mezi tyto sazby. Například knihy by za nás jednoznačně měly být v nižší sazbě,“ doplnila.

To předseda SPD Tomio Okamura pro iDNES.cz poznamenal, že navzdory předvolebním slibům ministr financí Fialovy vlády Zbyněk Stanjura oznámil, že vláda zásadně zvýší daně, konkrétně, že zásadně zvýší DPH a tím všem lidem plošně zdraží léky, vodné a stočné, veřejnou dopravu, stravovací služby či teplo.

„Vláda by tím podle ministra Stanjury zvýšila příjmy státu zhruba o 24 miliard korun ročně. Hnutí SPD je dlouhodobě proti zvyšování daní našim firmám a občanům a s tímto návrhem zásadně nesouhlasíme,“ komentoval Okamura.

Podle jeho slov je potřeba hledat úspory zejména na výdajích státního rozpočtu. „Pro Ukrajince vláda jen za poslední rok utratila i na dluh přes 50 miliard korun, ale naše občany nadále sdírá z kůže?“ dodal šéf SPD.

Podle bývalého politika Miroslava Kalouska je zvýšení DPH proinflační. „Zvýšení DPFO by bylo protiinflační. Jenom připomínám, že všichni ministři se shodnou, že naším největším nepřítelem je inflace,“ napsal na Twitteru.

Šlo by o silně proinflační krok

Plánovaná revoluce DPH však nadzvedává ze židle i české ekonomy. Upozorňují na to, že by šlo o silně proinflační krok, který může silně ovlivnit dosavadní snahy České národní banky i vlády ve vztahu ke zkrocení inflace. Plánované změny navíc případně dopadnou hlavně na nízkopříjmové skupiny.

„V zásadě se tento krok jeví jako snaha, jak narychlo zacelit část vysokého strukturálního schodku. Celkově řešení ale není úplně šťastné. Bojujeme s nejvyšší meziroční inflací v rámci Evropské Unie. Tu jsme si nejdříve navýšili zrušením superhrubé mzdy a nyní ji znovu podpoříme úpravou DPH,“ uvedl pro iDNES.cz například analytik Vratislav Zámiš z bankovní společnosti Raiffeisenbank.

Ekonom Vladimír Pikora k věci řekl, že jde o výrazné inflační tlaky. „Přitom teď se míč v boji s inflací nachází na straně vlády, jež by měla snížit rozpočtové výdaje, čímž i tlak na další cenové vzestupy. Místo toho ale zvýší daň, čímž se zvedne právě i problematická inflace,“ doplnil ekonom.