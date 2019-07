Propojení čínského velvyslanectví a Huawei v Česku? Je to fáma, reaguje ambasáda a zvažuje další kroky

PRAHA Čínské velvyslanectví v ČR označilo informace o „tzv. zpravodajské spolupráci“ ambasády s čínskými firmami působícími v Česku za smyšlené. Vyhrazuje si právo podniknout další kroky. Velvyslanectví to uvedlo ve vyjádření mluvčího, které rozeslalo médiím.

Reaguje tak pravděpodobně na nedávnou informaci Českého rozhlasu - Radiožurnál, podle které zaměstnanci české pobočky telekomunikační společnosti Huawei údajně shromažďují citlivá data o lidech, s nimiž vedou obchodní jednání, a získané informace také probírají s lidmi z ambasády. Radiožurnálu to řekli bývalí zaměstnanci firmy.



„V nedávné době jsme zaznamenali v některých českých médiích zprávy o tzv. zpravodajské spolupráci mezi Velvyslanectvím ČLR v ČR a čínskými firmami působícími v ČR. Očerňování čínského velvyslanectví v takových zprávách je naprosto nepodložené a zcela smyšlené, jedná se o šíření poplašných zpráv a nactiutrhání poškozující čínskou pověst,“ napsalo velvyslanectví. „Stavíme se rozhodně proti těmto tvrzením, vyhrazujeme si právo podniknout další kroky a povolat k odpovědnosti subjekt či subjekty vytvářející tyto fámy,“ uvedla ambasáda.

Dva bývalí manažeři Huawei v Česku údajně museli do interního systému vyplňovat například údaje o soukromých zájmech klienta, počtu jeho dětí nebo o jeho finanční situaci. Přístup k informacím je podle nich řízen výhradně z centrály firmy v Číně. Jiný manažer Radiožurnálu řekl, že měl zjistit informace o státních úřednících, které poté firma pozvala na konferenci nebo cestu do Číny. Získané informace podle bývalého manažera řešili zaměstnanci firmy i na interních poradách z lidmi z čínské ambasády.

Firma Huawei obvinění již dříve odmítla. Uvedla, že veškerá činnost a jednání zaměstnanců se řídí evropskými a českými pravidly GDPR. Navíc je podle firmy doplňuje interní směrnice, která vylučuje jakékoliv nepatřičné nakládání s osobními údaji. Podle rozhlasu ale o podobné praxi vědí i civilní a vojenská rozvědka. Bezpečnostní informační služba kvůli tomu pořádá pro úředníky i politiky bezpečnostní školení.

Velvyslanectví bude podle vyjádření mluvčího nadále podporovat čínské podniky, aby se aktivně podílely na spolupráci mezi oběma zeměmi v různých oblastech a lépe sloužily společným zájmům obou zemí a obou národů. „Doufáme též, že česká strana poskytne čínským společnostem spravedlivé, rovné a nediskriminující podnikatelské prostředí pro jejich podnikání v ČR,“ doplnila ambasáda.

Západní země včetně ČR řeší zapojení Huawei do komunikační infrastruktury. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost v prosinci označil technologie Huawei a další čínské firmy ZTE za bezpečnostní riziko. Varování se týkalo systémů zařazených do tzv. kritické informační infrastruktury. Některé státní instituce pak omezily používání produktů firem a třeba Generální finanční ředitelství vyřadilo Huawei z tendru za půl miliardy korun na portál Moje daně. Tendr následně zrušilo. Huawei se brání, že pro varování neexistují důkazy.

Velvyslanectví: Praha poškozuje zájmy Číny

Čínské velvyslanectví v ČR zároveň míní, že pražský magistrát poškozuje zájmy Číny týkající se Tchaj-wanu či Tibetu, vyzvalo ho, aby to nedělal a „jednal ve prospěch společných zájmů obou národů“. Zástupci pražské koalice se nedávno shodli na tom, že ze smlouvy o partnerství s Pekingem odstraní článek obsahující souhlas s politikou jedné Číny, která neuznává nezávislost Tchaj-wanu.



Obdobně jako nyní velvyslanectví se před několika dny vyjádřilo čínské ministerstvo zahraničí. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Keng Šuang vyzval vedení Prahy a primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) k tomu, aby nepoškozovali čínsko-české vztahy. Primátor Hřib tehdy uvedl, že partnerství českého a čínského hlavního města má být apolitické a pokud jde o vztahy obou zemí, Čína by se měla zaměřit na plnění investic v ČR, které v minulosti slíbila.

„Každá země považuje zachování své suverenity a územní celistvosti za svůj klíčový zájem. Na světě existuje pouze jedna Čína a Tchaj-wan je její nedílnou součástí. Fakt, že Tchaj-wan nikdy nebyl samostatným státem, se nikdy nezměnil a ani nemůže být změněn. Dodržování zásady jedné Číny je normou pro mezinárodní vztahy a též všeobecným konsensem mezinárodního společenství, včetně České republiky,“ uvedla ambasáda. S čínským velvyslancem se podle webu velvyslanectví ve středu sešel ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), hovořili spolu zejména o vztazích mezi zeměmi a o spolupráci.

‚Zásada jedné Číny‘

Velvyslanec podle ambasády na schůzce „ocenil, že česká strana znovu potvrdila, že vláda ČR pevně zastává politiku jedné Číny“. „Velvyslanec zdůraznil, že zásada jedné Číny je základním předpokladem a politickým základem pro veškerou výměnu a spolupráci mezi oběma stranami. Při příležitosti 70. výročí navázání diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi je Čína ochotna spolu s českou stranou usilovat o prohloubení pragmatické spolupráce v různých oblastech,“ uvedlo velvyslanectví. Apeluje také na pražský magistrát a jednotlivé politiky, „aby zavčas změnili svůj postoj, aby jednali ve prospěch společných zájmů obou národů a podpořili přátelskou spolupráci mezi Čínou a Českou republikou, a nečinili opak“.

Smlouvu s Čínou město pod vedením tehdejší primátorky Adriany Krnáčové (ANO) podepsalo v roce 2016. Zakotvuje kulturní a hospodářskou spolupráci mezi oběma městy. Právě kvůli třetímu článku smlouvy, hovořícímu o politice jedné Číny, smlouva sklidila vlnu kritiky. Tehdejší vedení svůj podpis obhajovalo i tím, že Peking článkem podmiňoval plánované zapůjčení pandy do pražské zoo, které se ale neuskutečnilo.

Hřib také nedávno upozornil na fakt, že kvůli postupu vedení české metropole Čína zrušila turné orchestru PKF - Prague Philharmonia na svém území. Zrušení turné podle primátora ukazuje, že Čína není spolehlivý obchodní partner. Orchestr kvůli tomu žádá Prahu a ministerstvo kultury o náhradu výpadku příjmů. Hlavní město podle Hřiba poskytne orchestru významnou slevu z pronájmu Obecního domu na zahajovací koncert sezony.

„Zahraniční politiku dělá vláda, ministerstvo zahraničních věcí. My máme politiku jednotné Číny a magistrát, nebo Piráti mají jiný názor na zahraniční politiku a my jim do toho těžko můžeme mluvit. Oni jsou nezávislí, samostatní. Pokud se rozhodli jít touhle cestou, je to jejich rozhodnutí,“ řekl novinářům minulý týden premiér Andrej Babiš (ANO).