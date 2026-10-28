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Kalousek ocenil, že Pavel vyslovil nesouhlas s projídáním budoucnosti

  21:13aktualizováno  22:05
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Projev prezidenta Petra Pavla ve Vladislavském sále u příležitosti Dne vzniku...

Projev prezidenta Petra Pavla ve Vladislavském sále u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu. (28. října 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

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Projev prezidenta Petra Pavla k státnímu svátku a před udělováním státních vyznamenání oceňují politici, a to jak současní, tak bývalí. „Asi nikoho nepřekvapí, že nejvíc oceňuji tu část projevu prezidenta Pavla, kde vyslovil nesouhlas s projídáním budoucnosti ve státních rozpočtech,“ uvedl exministr financí a bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Celkově to ale byl dobrý a důležitý proslov. Jsem rád, že právě dnes zazněl apel na politickou odvahu, která je nezbytná k otevřenému pojmenování rizik, kterým čelíme a odpovědnému zvyšování odolnosti země i za cenu nepopulárních řešení. Teď ještě, aby se ta odvaha nalezla,“ uvedl Kalousek.

„Projev prezidenta Petra Pavla se mi fakt líbil. Nebyly to jen slavnostní věty k 28. říjnu. Mluvil o tom, co je pro naši zemi opravdu důležité. O svobodě, demokracii, ale hlavně o odpovědnosti. Připomněl, že nestačí jen čekat, že se věci nějak vyřeší samy. Každý z nás musí přiložit ruku k dílu. A my politici obzvlášť,“ komentoval Pavlův projev šéf poslanců lidovců, exministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

„A hodně mi sedla do dnešních dnů i prezidentova slova o bezpečnosti, státním dluhu a budoucnosti našich dětí. Nemůžeme pořád jen slibovat, rozdávat a těžká rozhodnutí odsouvat na později. Musíme mít odvahu říkat lidem pravdu, i když není příjemná. A myslet dál než k příštím volbám. Za mě velmi dobrý projev. Díky za něj, pane prezidente!“ napsal na sociální síti X Jurečka.

„Jsem rád, že bývalý předseda Senátu Jaroslav Kubera byl in memoriam vyznamenán Řádem Tomáše Garrigua Masaryka. Byl to člověk, který si vždy stál za svým názorem a neuhnul, ani když to nebylo populární. Řídil se zdravým rozumem, hájil svobodu a nebál se říkat věci napřímo,“ povšiml si senátor z klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Hraba.

Vyznamenaný Jan Hřebejk ve Vladislavském sále Pražského hradu. (28. října 2026)
Vyznamenaná Sylva Knedlová. (28. října 2026)
Vyznamenaná Sylva Knedlová. (28. října 2026)
Vyznamenaná Iva Janžurová přijímá gratulace. (28. října 2026)
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Rakušan je rád, že Pavel ocenil i jednoho z jeho hrdinů

Šéf opozičního hnutí STAN Vít Rakušan ocenil, že Pavel vyznamenal i jednoho z „jeho hrdinů“.

„Gratuluji všem, kteří dnes převzali státní vyznamenání z rukou prezidenta republiky. Jejich životy a příběhy mají jednu společnou věc: Dokázali něco nejen ve svém vlastním životě, ale udělali něco dobrého pro celou zemi. Mezi oceněnými je dnes i jeden z mých hrdinů. Vladimír Vochoč, diplomat, který v době německé okupace odmítl předat Československou ambasádu v Marseille nacistům a s obrovským úsilím pomohl několika tisícům lidí utéct do bezpečí. V červnu jsem ho jako poslanec navrhoval a děkuji panu prezidentovi, že důležitost jeho odkazu vidí stejně,“ uvedl Rakušan.

„Při pohledu na vyznamenané jsem rád, že jsou pryč časy prezidenta Zemana, kdy jména některých vyznamenaných osobností vyvolávala rozpaky u většiny české společnosti,“ komentoval udílení vyznamenání hlavou státu poslanec za TOP 09 a exministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

iDNES.cz požádal o reakci na prezidentův projev také předsedy všech tří vládních stran – Andreje Babiše, Tomia Okamuru a Petra Macinku. Ani jeden z nich ale nereagoval.

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