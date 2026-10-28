„Celkově to ale byl dobrý a důležitý proslov. Jsem rád, že právě dnes zazněl apel na politickou odvahu, která je nezbytná k otevřenému pojmenování rizik, kterým čelíme a odpovědnému zvyšování odolnosti země i za cenu nepopulárních řešení. Teď ještě, aby se ta odvaha nalezla,“ uvedl Kalousek.
„Projev prezidenta Petra Pavla se mi fakt líbil. Nebyly to jen slavnostní věty k 28. říjnu. Mluvil o tom, co je pro naši zemi opravdu důležité. O svobodě, demokracii, ale hlavně o odpovědnosti. Připomněl, že nestačí jen čekat, že se věci nějak vyřeší samy. Každý z nás musí přiložit ruku k dílu. A my politici obzvlášť,“ komentoval Pavlův projev šéf poslanců lidovců, exministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
„A hodně mi sedla do dnešních dnů i prezidentova slova o bezpečnosti, státním dluhu a budoucnosti našich dětí. Nemůžeme pořád jen slibovat, rozdávat a těžká rozhodnutí odsouvat na později. Musíme mít odvahu říkat lidem pravdu, i když není příjemná. A myslet dál než k příštím volbám. Za mě velmi dobrý projev. Díky za něj, pane prezidente!“ napsal na sociální síti X Jurečka.
„Jsem rád, že bývalý předseda Senátu Jaroslav Kubera byl in memoriam vyznamenán Řádem Tomáše Garrigua Masaryka. Byl to člověk, který si vždy stál za svým názorem a neuhnul, ani když to nebylo populární. Řídil se zdravým rozumem, hájil svobodu a nebál se říkat věci napřímo,“ povšiml si senátor z klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Hraba.
Rakušan je rád, že Pavel ocenil i jednoho z jeho hrdinů
Šéf opozičního hnutí STAN Vít Rakušan ocenil, že Pavel vyznamenal i jednoho z „jeho hrdinů“.
„Gratuluji všem, kteří dnes převzali státní vyznamenání z rukou prezidenta republiky. Jejich životy a příběhy mají jednu společnou věc: Dokázali něco nejen ve svém vlastním životě, ale udělali něco dobrého pro celou zemi. Mezi oceněnými je dnes i jeden z mých hrdinů. Vladimír Vochoč, diplomat, který v době německé okupace odmítl předat Československou ambasádu v Marseille nacistům a s obrovským úsilím pomohl několika tisícům lidí utéct do bezpečí. V červnu jsem ho jako poslanec navrhoval a děkuji panu prezidentovi, že důležitost jeho odkazu vidí stejně,“ uvedl Rakušan.
„Při pohledu na vyznamenané jsem rád, že jsou pryč časy prezidenta Zemana, kdy jména některých vyznamenaných osobností vyvolávala rozpaky u většiny české společnosti,“ komentoval udílení vyznamenání hlavou státu poslanec za TOP 09 a exministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.
iDNES.cz požádal o reakci na prezidentův projev také předsedy všech tří vládních stran – Andreje Babiše, Tomia Okamuru a Petra Macinku. Ani jeden z nich ale nereagoval.