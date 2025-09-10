Mohl to být ukrajinský dron, říká Zaorálek. Stačilo! chce čekat na vyšetřování

Podle něj jde o nesmysl, protože drony jsou rušeny elektromagnetickými signály: „Jakmile je signál naruší, přijdou o mozek a letí dál bez řízení. To se děje i u ukrajinských dronů,“ řekl lídr kandidátky Stačilo! v Moravskoslezském kraji.
Zaorálek připustil, že mohlo jít klidně o ukrajinský dron: „Jenže Ukrajinci řeknou, že to je ruský dron. Takhle se to běžně dělá.“ Zároveň obvinil české novináře z válečné propagandy. „Kdyby drony skutečně zaútočily na Polsko, znamenalo by to vyhlášení války,“ dodal.
Podle něj není možné prokázat, čí stroje to byly. „Vždyť všichni lžou,“ prohlásil s tím, že celou věc konzultoval s expertem české armády, jehož jméno neuvedl. „Byl jsem ujištěn, že se nikdy nedozvíme, jestli šlo o ukrajinské nebo ruské drony,“ dodal.
Polský premiér Donald Tusk mezitím uvedl, že země je nejblíže k ozbrojenému konfliktu od druhé světové války.
Pokud se to stalo, je to odsouzeníhodné, říká šéfka komunistů Konečná
Zdrženlivě reagovaly šéfky opozičních stran kandidující za hnutí Stačilo! na informace, že polské ozbrojené síly sestřelily ruské bezpilotní letouny, které narušily polský vzdušný prostor.
„Pokud se tak opravdu stalo, je to odsouzeníhodné a pouze to podporuje fakt, že je konflikt na Ukrajině nutné ukončit co nejdříve,“ uvedla pro iDNES.cz předsedkyně KSČM Kateřina Konečná.
„Zároveň bych ráda připomněla, že je na místě celou záležitost důkladně vyšetřit, neboť už jsme tady jednu takovou kauzu s raketou v Polsku měli a pak se ukázalo, že byla vypálena Ukrajinou. Ba dokonce byl vyvíjen ze strany pana Zelenského nátlak na Polsko, aby lhali, že raketa byla vypálena z Ruska. Paní Černochová za doprovodu paní Nerudové už tehdy málem seděly na tanku a táhly na Rusko,“ reagovala Konečná.
„Útoky na naše sousedy, Polsko, nejsou akceptovatelné. Je ale potřeba zachovat chladnou hlavu a vyčkat na výsledky vyšetřování. Už jsme tu jednou měli situaci, kdy paní Černochová a paní Nerudová vyhlašovaly třetí světovou a pak se ukázalo, že raketa byla ukrajinská. A Nord Stream? I ten podle nejnovějších zjištění odpálili Ukrajinci,“ uvedla předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová.
„Polsko si na svolání národní bezpečnostní rady dává dva dny a premiér zdůrazňuje, že země není ve válce. Cením si tohohle racionálního přístupu. Konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou musí skončit u jednacího stolu. Emoce a hysterie nikdy nepomohly, klid a diplomacie ano,“ zdůraznila Maláčová.
Ukazuje to na nutnost co nejrychleji ukončit válku, říká Okamura
„Dnešní incident v Polsku zdůrazňuje nutnost co nejrychleji ukončit válku, aby se zabránilo její eskalaci. Je potřeba podpořit jakékoli mírové úsilí,“ napsal iDNES.cz předseda SPD Tomio Okamura.
Ani jeden z oslovených politiků Stačilo! a SPD neodpověděli na otázku, zda je Rusko hrozbou pro Českou republiku, když už zaútočilo i na Polsko, členskou zemi NATO a spojence České republiky. Ani na to, zda Kreml nepotvrzuje svým chováním, že chce obnovit sféru svého mocenského vlivu ve střední Evropě.
Předseda hnutí Svobodných Libor Vondráček, který kandiduje za SPD jako lídr v Jihočeském kraji, se odpovědi na rozdíl od Okamury úplně vyhnul, stejně jako šéf poslanců SPD a první místopředseda hnutí Radim Fiala.